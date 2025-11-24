Общественные эксперты одобрили проект областного бюджета на ближайшую трехлетку

На итоговых публичных слушаниях по проекту закона об областном бюджете на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. представители министерств и ведомств совместно с общественными экспертами обсудили ключевые параметры главного финансового документа региона и оценили эффективность распределения средств.

"Во время визита президента Владимира Владимировича Путина в Самарскую область Антон Германович Силуанов отметил финансовую устойчивость бюджета, как результат системной работы в регионе. Подготовленный проект на 2026–2028 годы — это бюджет социальной стабильности, безопасности и развития. Вместе с тем мы отчетливо видим внешние вызовы и федеральные решения по консолидации и мобилизации ресурсов, поддержке экономики и сдерживанию инфляции, которые продолжают оказывать влияние на бюджетные параметры региона. Это требует от нас гибкости принятия решений и постоянного мониторинга ситуации", — обратилась к участникам слушаний заместитель председателя Правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Проект закона 30 октября был принят Самарской Губернской Думой в первом чтении. С учетом внесенной поправки губернатора от 7 ноября, учитывающей целевые поступления из федерального бюджета, в трехлетнем периоде совокупный прогноз основных параметров впервые превысит один триллион рублей: доходы составят 1 003 млрд рублей (в том числе в 2026 году 322 млрд рублей), а расходы — 1 049 млрд рублей (в том числе в 2026 году 353 млрд рублей).

Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение поручений губернатора, в том числе сформированных по итогам общения с жителями, стопроцентное исполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей безопасности региона с учетом существующих вызовов, включая поддержку участников СВО и членов их семей, а также реализация национальных проектов.

Национальные цели развития до 2030 г. задают вектор региональной бюджетной политики. Самарская область в рамках семи национальных целей участвует в одиннадцати национальных проектах. В целом на достижение показателей национальных целей в трехлетнем периоде предусмотрено более 100 млрд рублей.

Первый заместитель министра финансов Юлия Веселкова в своем докладе подчеркнула социальную приоритизацию бюджета — в проекте на 2026–2028 годы порядка 65% общего объема расходов направляется на социальную сферу.

Отдельное внимание уделено вовлечению граждан в бюджетный процесс — задаче, поставленной Президентом и Губернатором. В регионе действует государственная программа "Народный бюджет", в рамках которой на 2026–2028 годы предусмотрено 2,2 млрд рублей. Средства будут направлены по предложению жителей на озеленение и освещение территорий, а также на организацию и обустройство детских площадок, малых архитектурных форм, спортивных объектов и других общественно значимых пространств.

На общественных слушаниях также присутствовали участники региональной программы "Школа героев", которые в рамках управленческого минимума изучили проект бюджета на 2026–2028 годы.

"Проект бюджета, который разработала команда Губернатора мы несомненно поддерживаем. Детально с ним ознакомившись, мы увидели, что он довольно емкий, при этом направлен как на социальную сферу, так и на экономическое развитие, много мер пойдет на поддержку ветеранов СВО и их семей — это вызывает огромное доверие", — подчеркнул Сергей Сибилев, участник СВО, старший лейтенант, награжденный орденом мужества и медалью За Отвагу.

Председатель экспертно‑консультативного общественного совета при министерстве финансов Валентина Пестрикова отметила, что, публичным слушаниям исполнилось 20 лет — это своего рода юбилей и знак зрелости общественного диалога, устойчивости практики открытого бюджета и вовлеченности граждан в принятие решений. Каждый житель Самарской области может поучаствовать в рассмотрении проекта бюджета.