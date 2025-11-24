16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общественные эксперты одобрили проект областного бюджета на ближайшую трехлетку В Самарской области более 2000 семей воспользовались услугами пункта проката предметов для новорожденных Герои современной истории — встреча курсантов с ветеранами СВО Участник "Школы героев" помогает воспитывать защитников Отечества Жителей Самарской области приглашают проверить свои знания правового законодательства

Общество

Общественные эксперты одобрили проект областного бюджета на ближайшую трехлетку

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На итоговых публичных слушаниях по проекту закона об областном бюджете на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. представители министерств и ведомств совместно с общественными экспертами обсудили ключевые параметры главного финансового документа региона и оценили эффективность распределения средств.

Фото: Волжская коммуна

"Во время визита президента Владимира Владимировича Путина в Самарскую область Антон Германович Силуанов отметил финансовую устойчивость бюджета, как результат системной работы в регионе. Подготовленный проект на 2026–2028 годы — это бюджет социальной стабильности, безопасности и развития. Вместе с тем мы отчетливо видим внешние вызовы и федеральные решения по консолидации и мобилизации ресурсов, поддержке экономики и сдерживанию инфляции, которые продолжают оказывать влияние на бюджетные параметры региона. Это требует от нас гибкости принятия решений и постоянного мониторинга ситуации", — обратилась к участникам слушаний заместитель председателя Правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Проект закона 30 октября был принят Самарской Губернской Думой в первом чтении. С учетом внесенной поправки губернатора от 7 ноября, учитывающей целевые поступления из федерального бюджета, в трехлетнем периоде совокупный прогноз основных параметров впервые превысит один триллион рублей: доходы составят 1 003 млрд рублей (в том числе в 2026 году 322 млрд рублей), а расходы — 1 049 млрд рублей (в том числе в 2026 году 353 млрд рублей).

Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение поручений губернатора, в том числе сформированных по итогам общения с жителями, стопроцентное исполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей безопасности региона с учетом существующих вызовов, включая поддержку участников СВО и членов их семей, а также реализация национальных проектов.

Национальные цели развития до 2030 г. задают вектор региональной бюджетной политики. Самарская область в рамках семи национальных целей участвует в одиннадцати национальных проектах. В целом на достижение показателей национальных целей в трехлетнем периоде предусмотрено более 100 млрд рублей.

Первый заместитель министра финансов Юлия Веселкова в своем докладе подчеркнула социальную приоритизацию бюджета — в проекте на 2026–2028 годы порядка 65% общего объема расходов направляется на социальную сферу.

Отдельное внимание уделено вовлечению граждан в бюджетный процесс — задаче, поставленной Президентом и Губернатором. В регионе действует государственная программа "Народный бюджет", в рамках которой на 2026–2028 годы предусмотрено 2,2 млрд рублей. Средства будут направлены по предложению жителей на озеленение и освещение территорий, а также на организацию и обустройство детских площадок, малых архитектурных форм, спортивных объектов и других общественно значимых пространств.

На общественных слушаниях также присутствовали участники региональной программы "Школа героев", которые в рамках управленческого минимума изучили проект бюджета на 2026–2028 годы.
"Проект бюджета, который разработала команда Губернатора мы несомненно поддерживаем. Детально с ним ознакомившись, мы увидели, что он довольно емкий, при этом направлен как на социальную сферу, так и на экономическое развитие, много мер пойдет на поддержку ветеранов СВО и их семей — это вызывает огромное доверие", — подчеркнул Сергей Сибилев, участник СВО, старший лейтенант, награжденный орденом мужества и медалью За Отвагу.

Председатель экспертно‑консультативного общественного совета при министерстве финансов Валентина Пестрикова отметила, что, публичным слушаниям исполнилось 20 лет — это своего рода юбилей и знак зрелости общественного диалога, устойчивости практики открытого бюджета и вовлеченности граждан в принятие решений. Каждый житель Самарской области может поучаствовать в рассмотрении проекта бюджета.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30