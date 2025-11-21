16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарским школьникам расскажут о безопасной работе с нейросетями В Самаре школу №176 закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии Представители Самарской области приняли участие в первом Всероссийском съезде родительских комитетов Самарский аграрный университет возглавил Вадим Герасименко При поддержке "Тольяттикаучука" запускается проект "Профессионалитет"

Образование Общество

Самарским школьникам расскажут о безопасной работе с нейросетями

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 24 ноября по 14 декабря 2025 года в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" пройдут дни изучения искусственного интеллекта. Школьники узнают, как устроены нейросети и как обеспечивается их безопасность. Тема урока — "Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На занятиях, подготовленных экспертами Яндекса, учащиеся познакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно — текстом, изображениями и звуком.

Особое внимание уделено безопасности: учащимся расскажут, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Часть урока посвящена дипфейкам: распознаванию цифровых подделок и способам защиты от возможных угроз. Также школьников научат определять "галлюцинации" нейросетей — случаи, когда модель выдает правдоподобный, но частично или полностью неверный ответ. Урок включает интерактивный тренажер, видеоролик и комплект методических материалов для учителей.

Сюжет тренажера построен вокруг игрового турнира: участники осваивают генерацию текста, создают и тестируют собственных ИИ-помощников, которые помогают решать учебные задачи, и к финалу становятся "умнее". В процессе прохождения тренажера нейросеть Алиса AI выступает в роли наставника и помогает объяснять сложное простыми словами. Такой формат делает материал понятным и наглядным для школьников разных возрастов.

Урок будет полезен и взрослым, которые интересуются нейросетями или хотят разобраться, как они устроены.

Для учителей эксперты Яндекса разработали методические материалы, которые помогут провести занятие и объяснить учащимся принципы работы нейросетей и основы их безопасного применения. "Современные школьники живут в эпоху искусственного интеллекта, где важно не только уметь пользоваться новыми инструментами, но и понимать принципы их работы. Наши уроки помогут понять, как работают эти технологии, освоить эффективные и безопасные методы работы с ними, а также познакомят со специальностями в сфере искусственного интеллекта", — директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

"Интерес к искусственному интеллекту растет, и важно, чтобы вместе с этим росла культура ответственного использования технологий. Поддерживая такие инициативы, как "Урок цифры", мы формируем у подрастающего поколения устойчивые навыки цифровой гигиены и критического мышления — основу цифровой безопасности каждого человека. 2 Урок, который подготовили эксперты Яндекса, показывает, что о нейросетях можно говорить просто и интересно, а вместе с тем формировать важный навык: отличать достоверный контент от дипфейков и бережно относиться к своим данным", — директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

"Современному школьнику важно осознавать необходимость постоянного совершенствования собственных компетенций, включая понимание технологий искусственного интеллекта. Ведь именно эти знания станут ключом к успешной адаптации в стремительно меняющемся мире. Следующий урок цифры будет посвящен основам устройства нейронных сетей и вопросам их безопасности. Уверены, что данный навык станет одним из факторов конкурентоспособности и успешности будущих профессионалов", — директор направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика" Юлия Горячкина.
Задания делятся на три уровня сложности — для младших, средних и старших классов. Участвовать можно в школе или дома: тренажер доступен онлайн на платформе "Урока цифры", а для очного проведения подготовлены методические материалы.

По итогам прохождения урока участники получат сертификаты.

Проект "Урок цифры" ежегодно реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с минцифры России и минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство". В рамках проекта ведущие ИТ-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Предыдущие уроки Яндекса были посвящены нейросетям и облачным технологиям, прогнозированию погоды, цифровому искусству, беспилотным автомобилям и персональным помощникам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30