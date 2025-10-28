Самарская область присоединится к акции "Наука вокруг нас"

Стартовала всероссийская просветительская акция "Наука вокруг нас". Она охватит все регионы страны, а также ряд стран ближнего зарубежья, включая Абхазию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию. Завершится акция в День работника высшей школы, 19 ноября. Ее главная задача — продемонстрировать современные достижения, дать возможность ученым презентовать свои открытия и поделиться знаниями в различных сферах.

"В Десятилетие науки и технологий, объявленное нашим президентом Владимиром Путиным особенное внимание уделяется вовлечению молодежи в сферу исследований и разработок. Благодаря акции "Наука вокруг нас" жители всех регионов России и ряда зарубежных стран смогут посетить порядка 300 лекций, увидеть работу научных объектов, встретиться с главами субъектов в вузах-участниках "Приоритета-2030" и узнать о достижениях отечественных изобретателей. Такая популяризация профессии ученого и распространение знаний о разработках имеет ключевое значение для достижения технологического лидерства — национальной цели, поставленной главой государства. Желаю каждому участнику получить полезные знания и новые идеи!" — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Мероприятия проводятся Обществом "Знание" и предваряют марафон Знание.Наука, который состоится 30–31 октября при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В Самарской области в рамках акции также пройдут просветительские мероприятия. 11 ноября запланирована трансляция лекции ректора ПривГУПС Максима Гаранина — "Профессии будущего". Также на базе Самарского государственного технического университета, Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, Тольяттинского государственного университета, Поволжского государственного университета сервиса пройдут тематические лекции о научных и технических достижениях Самарской области от ведущих ученых.

В онлайн-формате присоединиться к акции могут все желающие. Для тех, кто интересуется наукой, доступны видеолекции Российского общества "Знание". Среди них — документальный сериал "Ледокол Знаний", фильмы Знание.Наука, цикл ТЕД-лекций "Грани Смыслов", Лекции-экскурсии на уникальные локации ГК "Росатом". Дополнительно подготовлены видео экскурсии по выдающимся научным центрам России — академгородкам Серпухова, Обнинска и Черноголовки.

Для всех, кто хочет выступить с лекцией о научных достижениях, подготовлено 25 готовых материалов, расположенных в библиотеке.

Яркими событиями акции "Наука вокруг нас" станут встречи со студентами и молодыми учеными, которые пройдут на площадках федеральных университетов, региональных научных центров и университетов-участников программы "Приоритет — 2030". В формате открытого диалога молодежь узнает о роли региональной науки в развитии страны, мерах поддержки исследований и карьерных возможностях, которые открываются для талантливых ребят в самых разных сферах.

Кульминацией акции станет марафон Знание.Наука, который пройдет в Москве 30–31 октября. Вживую послушать лекции ведущих ученых смогут 5 тыс. человек, а подключиться к трансляции масштабного события — вся страна. Организаторами выступают Российское общество "Знание" и Московский политехнический университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

"География российской науки по-настоящему впечатляет — десятки регионов страны могут гордиться своими выдающимися учеными, научными школами, лабораториями и открытиями, которые поменяли мир. Благодаря нашей акции ребята смогут сами увидеть масштаб, почувствовать, что наука — это не набор скучных формул, а увлекательный путь познания мира. Это поиск, который требует усилий, но приносит радость открытий. Уверен, что разнообразные просветительские форматы акции помогут зажечь интерес к науке и вдохновят новое поколение исследователей и изобретателей на собственные достижения", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Мероприятия акции и марафона Знание.Наука приурочены к объявленному президентом Владимиром Путиным Десятилетию науки и технологий и национальному проекту "Молодежь и дети".