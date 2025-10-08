Сбер: на "Уроке цифры" школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

Агенты на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже в ближайшие годы могут быть встроены во многие процессы бизнеса и общества. Об этом в рамках всероссийской образовательной акции "Урок цифры" рассказал вице-президент, директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Ерёменко.

"Урок цифры" по теме "ИИ-агенты", разработанный благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, по традиции стал первым в очередном цикле. Он проходит в школах России с 22 сентября по 12 октября 2025 года, участниками стали уже более 2 млн человек.

Обработка документов, синтез новых знаний, консультирование в режиме реального времени, ответы на обращения, программирование — с каждым годом искусственный интеллект осваивает всё новые горизонты и трансформируют целые отрасли. AI-агентами сегодня называют "умные" программы. Они не просто выполняют команды, а могут сами определять, что нужно делать для достижения цели. Сегодня AI-агенты уже научились брать на себя рутинные задачи и начинают осваиваться в физическом мире. Они постоянно наращивают автономность: улучшают собственный код, находят и анализируют нужную информацию, учатся на своём опыте, адаптируются в незнакомой среде и принимают решения.

Урок от фонда "Вклад в будущее" помогает преподавателям, школьникам и их родителям понять принципы работы AI-агентов. Материалы останутся доступны на сайте Всероссийской акции и после ее официального окончания 12 октября.

Максим Ерёменко, вице-президент, директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка:

"Технологии генеративного искусственного интеллекта стремительно ведут нас от ассистентов к автономным агентам, способным учиться и принимать решения в незнакомой среде. Эта скорость — вызов и возможность одновременно. Поэтому сегодня важны не только цифровые навыки, но и системное и креативное мышление, технологическая грамотность и, прежде всего, способность к непрерывному обучению. Сбер развивает такие технологии, в частности наши AI-сервисы GigaChat и Kandinsky, и делится ими абсолютно бесплатно для всех пользователей. А также популяризирует и обучает работе с генеративным искусственным интеллектом, например, через "Урок цифры", который закладывает фундамент будущего".

С приветственным словом к участникам открытого урока также выступила АНО "Цифровая экономика".

Юлия Горячкина, директор направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика":

"Мы реализуем проект "Урок цифры" уже на протяжении 8 лет совместно с крупнейшими технологическими компаниями нашей страны, и знакомим школьников с ИТ-профессиями, актуальными технологиями и сервисами, с которыми им придется взаимодействовать в своей будущей профессиональной жизни. Первый "Урок цифры" этого учебного года — это урок благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее", который принимает участие в проекте с самого основания и драйвит тему ИИ. В этот раз эксперты фонда распаковывают тематику ИИ-агентов. Убеждены, что в современном мире, когда инструменты ИИ стали общедоступными, наша задача не просто познакомить с технологией, а сформировать навыки, нормы и правила грамотного и безопасного использования новых цифровых сервисов. Надеемся, что стартовый урок нового сезона проекта станет первым шагом в профессию, а также полезным и интересным опытом взаимодействия с ИИ-агентами".

Проект "Урок цифры" реализует АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации". Благотворительный фонд "Вклад в будущее" — один из 7 партнеров, разрабатывающих и организующих урок в текущем учебном году. В регионах России проходят открытые уроки с участием сотрудников Сбера, волонтёров, педагогов и родителей. Любой взрослый может провести урок в школе, используя материалы с сайта проекта. Для педагогов доступны методические рекомендации и сценарии занятий с учётом разной технической оснащённости классов.