T2 и ГПБ Мобайл будут бороться с телефонным мошенничеством

T2, российский оператор мобильной связи, и ГПБ Мобайл, виртуальный мобильный оператор связи, договорились разрабатывать высокотехнологичные решения для безопасности услуг и противодействовать телефонному мошенничеству. Стороны также сосредоточатся на развитии биллинговых решений, продуктов в B2B-сегменте, улучшении качества связи в регионах присутствия оператора и разработке функционала для М2М-платформы для потребностей ГПБ Мобайл. Соответствующий меморандум о взаимодействии был подписан на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис-2025".

Меморандум подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и Анастасия Спешилова, генеральный директор ГПБ Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации"). Стороны планируют внедрять инновационные проекты на основе алгоритмов big data для безопасности абонентов ГПБ Мобайл. Они помогут усилить "Цифровой иммунитет" — многоуровневую систему защиты от разных видов киберугроз. При этом Т2 и ГПБ Мобайл уже успешно работают в части противодействия телефонному мошенничеству с использованием социальной инженерии. За последние полгода было выявлено и предотвращено более 370 тысяч попыток дозвона до абонентов с подмененных номеров. При этом количество заблокированных вредоносных звонков со стороны мошенников составило более 7 миллионов.

Новый фокус сотрудничества — на разработке решений по мониторингу и управлению услугами для сохранения высокого качества услуг и повышения доступности связи. Связь ГПБ Мобайл на инфраструктуре T2 представлена в 58 регионах РФ и демонстрирует стабильный уровень качества.

На новом этапе партнерства Т2 окажет поддержку в запуске продуктов и создании благоприятной технологической среды для усиления позиций ГПБ Мобайл на рынке мобильной связи. Одно из направлений — развитие продуктов на базе биллинговой платформы Т2. Они включают комплексные решения для корпоративных пользователей, направленные на повышение эффективности продаж и мультиканальное взаимодействие с клиентами. Стороны также займутся разработкой и запуском функционала М2М-платформы для нужд оператора. Она позволяет управлять IoT-девайсами и SIM, оповещать владельцев о событиях и гарантировать безопасность использования карт в устройствах.

Стороны также договорились о развитии системы записи и анализа телефонных разговоров на основе технологий распознавания и аналитики речи. Решение позволит повысить уровень обслуживания клиентов и усилить направление информационной безопасности. Кроме того, меморандум включает пункт о модернизации сетей и внедрении дополнительных технических решений, обеспечивающих надежную работу каналов связи и устойчивое качество связи для абонентов и корпоративных клиентов ГПБ Мобайл.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Именно банковский сегмент MVNO растет двузначными темпами — мы считаем его одним из наиболее перспективных направлений по развитию фабрики виртуальных операторов. Мы обозначили несколько треков сотрудничества с ГПБ Мобайл, и в приоритете — борьба с телефонным мошенничеством, которая требует партнерских решений и работы на опережение злоумышленников. Антифрод-платформа успешно защищает клиентов нашего партнера от одного из видов мошенничества. Однако в арсенале Т2 для партнеров — аналитические инструменты на базе аналитики биг дата, в том числе скоринг вероятности мошеннической атаки на клиента в момент банковского события. Т2 продолжает развивать сегмент виртуальных операторов и предлагает партнерам оптимальные сценарии запуска и доступ к лучшим цифровым решениям группы компаний "Ростелеком" — развлекательным, обучающим услугам, инновационным сервисам безопасности".

Анастасия Спешилова, генеральный директор ГПБ Мобайл:

"В этом году ГПБ Мобайл отмечает пятилетие, и все это время мы работаем в партнерстве с Т2. Подписывая этот меморандум, мы закрепляем совместную работу над решением критически важных задач: противодействие мошенничеству, повышение качества связи, развитие технологий M2M и других B2B-решений для улучшения обслуживания абонентов ГПБ Мобайл, в том числе корпоративных абонентов, таких как Газпромбанк. Технологии в нашей сфере стремительно меняются, и для нас важно не просто следить за тенденциями, а формировать их. Партнерство с Т2 дает нам уверенность, что вместе мы будем внедрять передовые решения, обеспечивая надежность связи, высокий уровень сервиса и комплексную защиту пользователей от мошеннических атак благодаря развитию системы защиты "Цифровой иммунитет".