"Ростелеком" провел оптику в самарское село Неприк МТС накрыла сетью 4G район знаменитых Рачейских Альп В Тольятти планируют построить 4 многоуровневых развязки: карта ИИ-агенты для бизнеса: когда генеративных нейросетей уже недостаточно Названы новые сроки строительства тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах

Билайн расширил социальные скидки для льготников в Самарской области

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн запустил постоянную скидку в размере 20%* для дополнительных групп клиентов, которые пользуются государственными льготами. Мобильная связь по выгодной цене доступна в подписке bee**.

Теперь социальную скидку на абонентскую плату получают еще больше клиентов Билайна:

  • граждане, потерявшие кормильца;
  • лица, пострадавшие от техногенных катастроф;
  • государственные служащие и военные, вышедшие на пенсию по выслуге лет;
  • люди с инвалидностью;
  • дети до 14 лет, относящиеся к перечисленным категориям (скидка оформляется законным представителем).

Право на льготы достаточно подтвердить один раз — после этого скидка действует постоянно, если клиент пользуется тарифным планом в подписке bee. Оформить ее можно двумя способами: лично в любом салоне Билайна (с подтверждающим документом: например, пенсионным удостоверением, справкой медико-социальной экспертизы) или дистанционно — через чат-бот в мобильном приложении Билайна (12+). Социальную скидку могут подключить как новые, так и действующие клиенты Билайна.

Ранее компания запустила аналогичную скидку для пенсионеров по возрасту. Опция оказалась востребованной. Только в Самарской области с декабря 2024 года по декабрь 2025 года число пользователей, оформивших льготу, выросло в 7 раз. В целом по стране за тот же период количество подключений среди пенсионеров старше 60 лет увеличилось на 234%.

Социальная скидка — не единственная мера поддержки Билайна. Среди других форматов заботы — бесплатные консультации по кибербезопасности, помощь в защите смартфона от мошенников, тренажер по распознаванию злоумышленников во время разговора, а также группа быстрого реагирования, которая помогает связаться с банком или "Госуслугами", чтобы минимизировать последствия атак. Чтобы позвонить на бесплатную горячую линию по вопросам мошенничества, нужно набрать 0611 (для клиентов Билайна) или 8-800-700-06-11 (для других операторов).

*Скидка 20% на абонентскую плату доступна в подписке bee и активируется автоматически после анализа документов, подтверждающих льготу, в течение 7 дней после подключения к подписке.

*bee — би.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

