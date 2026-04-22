Жители самарских сел оказались общительнее горожан

Жители области стали больше общаться по телефону. Если в марте 2025 года один человек в среднем проговаривал по 9 часов и 16 минут в месяц, то за тот же период 2026 года — уже по 10 часов и 17 минут. Изменилась и география международных вызовов из региона, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенную статистику абонентов.

Как показывают большие данные оператора, сельские жители в Самарской области более общительны, чем горожане. Они проводят "на телефоне" в среднем 10 часов и 22 минуты в месяц, тогда как пользователям из городов нужно 9 часов и 50 минут. Среди городов самые высокие цифры по времени разговоров в марте показали Похвистнево, Отрадный и Сызрань. Среди малых населенных пунктов — Петровский в Большечерниговском районе, Мулловка в Елховском и Мочалеевка в Похвистневском.

Любимые собеседники в регионах России у самарцев неизменны второй год подряд. Лидирует Москва с областью, на которую приходится 19% междугородних звонков из области. Далее следуют Оренбургская и Ульяновская области: их показатели равны 11% и 10% соответственно. Замыкают "пятерку" Татарстан и Саратовская область с долями 6% и 5%. Между тем в сегменте звонков за рубеж произошли изменения. В 2025 году абоненты из Самарской области чаще звонили в Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и ОАЭ. В 2026-м — впереди Узбекистан, Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Армения.

"Традиционные звонки остаются для жителей региона основным способом связи. Чтобы обеспечить чистоту звука и мгновенное соединение, мы постоянно расширяем покрытие сети 4G, развивая технологию VoLTE. Это как два в одном: можно общаться голосом и параллельно уточнять информацию в интернете. Для этого с начала года инженеры построили новые объекты связи в Самаре и пригороде, а также активировали дополнительный частотный диапазон LTE на оборудовании в селах 12 районов области", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.