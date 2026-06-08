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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Развивать 5G одинаково важно и в корпоративном, и в частном сегменте — Т2

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, указывает на важность развития технологии 5G в частном и корпоративном сегментах. Такое заявление сделал Антон Годовиков, генеральный директор Т2, на полях ПМЭФ. Сценарий запуска, который сочетает решение о технейтральности и выделение дополнительного спектра частот, позволит качественно улучшить клиентский опыт и дать абонентам значимые преимущества 5G, считает он. При согласовании регулятором запуска Т2 предложит технологию пользователям.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Т2 активно тестирует 5G в городах-миллионниках — для оценки абонентской базы, поддержания компетенций технических работников и анализа функционала оборудования, рассказал Антон Годовиков.

"Наша сеть полностью готова к 5G, и при согласовании решения о технейтральности частот мы готовы запустить технологию и сделаем это в кратчайшие сроки. При получении дополнительных частот операторы будут последовательно увеличивать покрытие и в новом спектре", — заметил он. При этом в совокупности сценарий приведет к качественному изменению клиентского опыта и плюсам, которых ждут от пятого поколения связи, объяснил Антон Годовиков.

При неоспоримых преимуществах для частных клиентов мировой опыт указывает на то, что именно В2В-и B2G-сегменты драйвят развитие технологии, отметил он. Стандарт 5G дает выход на новый уровень развития IoT-продуктов и индустриальных сетей, в том числе беспилотных систем, умных городов, медицины и логистики. По прогнозам аналитиков, в горизонте пяти лет именно производственная отрасль будет доминировать как основное поле применения технологий пятого поколения, так как в ней критически важны высокие скорости, большая емкость и минимальная задержка.

При этом Антон Годовиков подчеркнул важность 5G для частного сегмента: "Это не исключает того, что технология и ее возможности должны осваиваться параллельно как частным, так и корпоративным сегментом. При согласовании регулятором запуска технологии в России мы предложим ее нашим пользователям".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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