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"Киберпацан" Билайна поможет "Кибербабушке" бороться с телефонными мошенниками

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У ИИ-модели "Кибербабушка", которая в сети Билайна общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, появился помощник — "Киберпацан". Он подготовлен противостоять уловкам, рассчитанным на подростков. В планах оператора — пополнять киберсемью, чтобы мошенник при любом звонке попадал на ИИ-собеседника, соответствующего полу и возрасту реального владельца номера.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Вот как это работает: ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее большая языковая модель (LLM, Large Language Model) с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Всё происходит в доли секунды, мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит реальный человек. В результате он расходует время и ресурсы, которые мог бы потратить на обман клиентов Билайна.

Подростки — вторая по значимости из групп повышенного риска телефонного мошенничества, чаще злоумышленники нацеливаются только на пожилых людей. Обращаясь к подростку, аферист может представиться завучем или директором школы, чиновником Минпросвещения или членом экзаменационной комиссии, членом приемной комиссии колледжа или вуза и т. п. Дальше, в зависимости от легенды, он может потребовать от ребенка срочно подписать какие-то документы в электронном виде, зарегистрироваться на учебном портале, вступить в чат учеников, поучаствовать в опросе и пр. "Киберпацан" натренирован адекватно и правдоподобно реагировать на подобные обращения, при этом он еще более натурален в интонациях и построении фраз, чем его старшая "родственница".

Решение работает для всех пользователей сервиса "Моя безопасность" в рамках бесплатного базового тарифа.

Петр Алферов, директор по антифроду Билайна:

"Мы продолжаем работать над усилением защиты наших самых уязвимых клиентов и запускаем "Киберпацана" в преддверии летних каникул: чтобы дети не подвергались ненужным рискам и оставались в безопасности, а их родители были спокойны за них".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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