Разработчики представили голосового помощника на якутском языке

МегаФон и Правительство Республики Саха (Якутия) договорились о пилотном проекте внедрения голосового робота на якутском языке для ряда государственных учреждений. Стороны также намерены реализовать ряд проектов в сфере связи, информационной безопасности и цифровизации государственных услуг. Соглашение об этом подписали на площадке Петербургского международного экономического форума — 2026.
Подписантами выступили генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и Глава Республики Саха Айсен Николаев. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет пилот по внедрению голосового робота с возможностью общения на якутском языке под нужды государственных организаций, в частности Управления ЗАГСа при Правительстве и других учреждений. Решение позволит автоматизировать консультации для жителей республики и сделать получение обратной связи более доступным.
Кроме того, оператор продолжит развитие телеком-инфраструктуры на территории Якутии. В ближайший год оператор сосредоточится на расширении покрытия вдоль трасс автозимников. Для обеспечения стабильной связи госорганизаций в критических ситуациях планируется создать цифровую транкинговую сеть.
"Якутия является важным регионом для МегаФона — здесь работают сотни телеком‑объектов в городах и удалённых малых поселениях, связь и мобильный интернет обеспечены на местных месторождениях и предприятиях. Только за прошлый год наша техслужба построила и модернизировала на территории Республики почти 200 базовых станций, в этом году обновление получили уже более 50 объектов связи, — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Уверен, что партнёрство с региональными властями позволит увеличить доступность телеком‑услуг для жителей Якутии и откроет новые перспективы по цифровизации государственных учреждений".
"Развитие цифровых технологий позволяет устранить неравенство с другими регионами, вызванное нашей огромной территорией и сложной логистикой. Мы рассчитываем, что закрепление сотрудничества с такими технологическими партнёрами, как МегаФон, и внедрение современных решений, информационных продуктов и услуг, конкурирующих на открытом рынке, позволят вывести качество жизни в Якутии на принципиально новый уровень", — прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.