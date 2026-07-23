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Спорт

В Самаре пройдет XXVI фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 июля, в Самаре рамках XXVI Фестиваля-регаты памяти Владимира Высоцкого состоится гонка среди крейсерских яхт по короткой дистанции в 2.5 морских мили. Старт будет дан в акватории Саратовского водохранилища, возле острова Голодный, напротив Октябрьской набережной. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более порядка 20 экипажей из Самары, Тольятти.

Фото: Союз журналистов России

По завершению гонки состоятся торжественное награждение и вручение призов. Победители фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт будут награждены памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые, третьи места в каждой группе крейсерских яхт, будут награждены памятными призами.

Программа:

  • 11:15 — 11:30 — сбор у причала возле "Кинапа" (спуск ул. Осипенко)
  • 11:30 — переправа к месту проведения регаты (остров Голодный, коса напротив Октябрьской набережной) на водном такси
  • 12:00 — 12:45 — работа мандатной комиссии, прием заявок на участие в гонке (о. Голодный).
  • 13:00 — старт гонки (акватория Волги напротив острова Голодный).
  • 13:00 — 15:00 — гонка среди крейсерских яхт
  • 15:30 — 17:00 — награждение (о. Голодный).
  • 17:40 — переправа в Самару на водном такси.

Творческой составляющей регаты станет выступление музыкантов в Самаре. Прямо на берегу о. Голодный перед яхтсменами выступит самарский поэт, композитор Максим Хвостов, лидер созданный им блюз роковой группы "Хвостов + Ко". Песни Владимира Высоцкого также в этот день исполнят Ирина Высоцкая, руководитель Образцового Клуба авторской песни "Жигули", и Лев Родионов, воспитанник коллектива "Авторская песня под гитару" МБУ ДО ЦВО "Творчество".

Организаторы сообщают, что в программу могут быть внесены изменения.

В этот же день, 25 июля, в рамках регаты состоится гонка среди крейсерских яхт в Тольятти. Здесь экипажи должны будут проявить свое мастерство при прохождении длинной дистанции — в 20 морских миль. Борьба за призовые места в зачетных группах развернется в акватории Куйбышевского водохранилища. Старт будет дан недалеко от яхт-клуба "Дружба", напротив памятника Василию Татищеву. Ожидается более 20 экипажей.

 

Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2001 года. Это одно из крупнейших событий в мире отечественного парусного спорта, объединяющее яхтсменов из различных городов страны. В 2025 году в регате приняло участие порядка около 350 участников. Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану Всеволоду Ароновичу Ханчину. В дальнейшем эту идею поддержали яхтсмены во многих городах России. 
Официальным организатором регаты выступает самарский Центр-музей Владимира Высоцкого, поддержку оказывают региональное минспорта, ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий", Самарское областное отделение Союза журналистов России.

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