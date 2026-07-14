Более 1,5 тыс. участников собрал "ВТБ Лука Ультра трейл и байк" в Самарской области

11 и 12 июля в селе Ширяево Самарской области состоялся 6-й спортивный музыкальный семейный фестиваль "ВТБ Лука Ультра трейл и байк". В нем участвовало 1500 человек из четырех стран. Самому возрастному участнику было 80 лет, самому юному - 1,5 года.
Фестиваль объединил поклонников бега, велоспорта и активного отдыха из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Черногории. Самая многочисленная команда спортсменов представляла Самарскую область. В топ-10 регионов по числу участников также вошли Москва и Московская область, Оренбургская, Ульяновская, Саратовская области, республики Татарстан и Башкортостан, Челябинская, Пензенская и Ярославская области.
Мероприятие на живописных маршрутах Самарской Луки было организовано АНО "Волгамэн" при поддержке областного министерства спорта, Всероссийской федерации легкой атлетики, администрации городского округа Жигулевск и села Ширяево. Официальным партнером события выступил банк ВТБ.
В этом году "ВТБ Лука Ультра трейл и байк" вышел за рамки традиционных спортивных стартов. Организаторы подготовили дистанции от 500 м до 100 км для взрослых и детей разного уровня подготовки. Маршруты можно проехать на велосипеде, пробежать, пройти "северной ходьбой" или просто пешком. Яркими событиями фестиваля стали ночной и костюмированный забеги, а также концертная программа и фаер-шоу. Для участников фестиваля также был организован вертикальный забег на Монастырскую гору, где установлен Крест Памяти и Покаяния. Особенностью фестиваля этого года стало партнерство с Русским географическим обществом.
"Я очень рад, что нам с партнерами удалось организовать такой масштабный семейный праздник. Фестиваль на Самарской земле собрал гостей более чем из 100 городов - и российских, и зарубежных. Активный отдых, спортивные старты, общение, концерт с фаер-шоу - атмосфера была невероятная. Мы благодарим ВТБ за поддержку", - комментирует основатель серии стартов "Волгамэн" Антон Сирота.
"Прошедший в эти выходные фестиваль подарил незабываемые эмоции более чем полутора тысячам участников. И ВТБ продолжит поддерживать мероприятия, которые меняют города и людей, объединяют и вдохновляют. Это наш вклад в здоровье нации, в развитие территорий и укрепление корпоративной культуры", - отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.