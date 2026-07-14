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Более 1,5 тыс. участников собрал "ВТБ Лука Ультра трейл и байк" в Самарской области В Волжском районе продолжается обустройство новых спортивных площадок Команда МФЦ Волжского района стала победителем спартакиады Cпортивный фестиваль "ВТБ Лука Ультра трейл и байк" пройдет 11 и 12 июля в Самарской области В Самаре состоялась церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО

Массовый спорт Спорт

Более 1,5 тыс. участников собрал "ВТБ Лука Ультра трейл и байк" в Самарской области

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 и 12 июля в селе Ширяево Самарской области состоялся 6-й спортивный музыкальный семейный фестиваль "ВТБ Лука Ультра трейл и байк". В нем участвовало 1500 человек из четырех стран. Самому возрастному участнику было 80 лет, самому юному - 1,5 года.

Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль объединил поклонников бега, велоспорта и активного отдыха из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Черногории. Самая многочисленная команда спортсменов представляла Самарскую область. В топ-10 регионов по числу участников также вошли Москва и Московская область, Оренбургская, Ульяновская, Саратовская области, республики Татарстан и Башкортостан, Челябинская, Пензенская и Ярославская области.

Мероприятие на живописных маршрутах Самарской Луки было организовано АНО "Волгамэн" при поддержке областного министерства спорта, Всероссийской федерации легкой атлетики, администрации городского округа Жигулевск и села Ширяево. Официальным партнером события выступил банк ВТБ.

В этом году "ВТБ Лука Ультра трейл и байк" вышел за рамки традиционных спортивных стартов. Организаторы подготовили дистанции от 500 м до 100 км для взрослых и детей разного уровня подготовки. Маршруты можно проехать на велосипеде, пробежать, пройти "северной ходьбой" или просто пешком. Яркими событиями фестиваля стали ночной и костюмированный забеги, а также концертная программа и фаер-шоу. Для участников фестиваля также был организован вертикальный забег на Монастырскую гору, где установлен Крест Памяти и Покаяния. Особенностью фестиваля этого года стало партнерство с Русским географическим обществом.

"Я очень рад, что нам с партнерами удалось организовать такой масштабный семейный праздник. Фестиваль на Самарской земле собрал гостей более чем из 100 городов - и российских, и зарубежных. Активный отдых, спортивные старты, общение, концерт с фаер-шоу - атмосфера была невероятная. Мы благодарим ВТБ за поддержку", - комментирует основатель серии стартов "Волгамэн" Антон Сирота. 

"Прошедший в эти выходные фестиваль подарил незабываемые эмоции более чем полутора тысячам участников. И ВТБ продолжит поддерживать мероприятия, которые меняют города и людей, объединяют и вдохновляют. Это наш вклад в здоровье нации, в развитие территорий и укрепление корпоративной культуры", - отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

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