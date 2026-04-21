В Самаре прошел XI "Космический полумарафон"

19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI "Космический" полумарафон, который традиционно открыл беговой сезон 2026 года в регионе. В этом году событие установило новый рекорд: на различные дистанции вышли свыше 4500 участников из 46 субъектов РФ и более чем 200 городов, а также представители зарубежных стран. Партнером мероприятия стал банк ВТБ.

В воскресенье утром на стартовой площадке собрались участники разных возрастов, чтобы пробежать выбранную дистанцию. Более чем половина спортсменов - из Самары. Помимо них, к полумарафону присоединились бегуны из разных городов - от Калининграда до Якутска, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Саратова, Оренбурга, Ульяновска, Пензы, Уфы, Тольятти, Уральска (Казахстан) и многие другие.

На торжественном открытии присутствовали врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов, управляющий ВТБ в Самарской области - вице-президент банка Максим Папков и директор АНО "Волгамэн" Антон Сирота.

Главная дистанция полумарафона была открыта заместителем главы городского округа Самара Ольгой Слесаревой.

Организатором забега, приуроченного к Дню космонавтики, выступила АНО "Волгамэн" при поддержке министерства спорта Самарской области, администрации Самары и Самарской областной федерации легкой атлетики. Партнером масштабного забега стал банк ВТБ.

Участников ожидали самые живописные городские маршруты, проложенные вдоль набережной Волги и по центральным улицам города. Стартовали у монумента Славы, а программа полумарафона включала дистанции для всех уровней подготовки. На старт вышли как самые юные участники (в забегах на 300 и 600 метров), так и опытные спортсмены, выбравшие дистанции 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Также состоялись студенческая лига (четыре вуза - около 120 человек), корпоративный забег, старты по северной ходьбе, бесплатный забег "Самарская миля" и инклюзивный старт для людей с ограниченными возможностями здоровья. В забегах приняли участие 77 участников специальной военной операции.

Каждый финишер (за исключением "Самарской мили") получил памятную медаль со встроенным значком "Я просто космос". Юных участников на финише дожидались награды в виде ракеты.

Особое внимание в этом году привлек корпоративный забег. Участие в нем приняли более чем 70 компаний, в том числе партнер мероприятия - банк ВТБ.

"Космический полумарафон" стал не просто крупным спортивным событием, но и по-настоящему семейным праздником, объединившим поколения. На площадке работали развлекательные зоны, а болельщики поддерживали участников на протяжении всей дистанции. В торжественной церемонии награждения призеров приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, заместитель главы городского округа Самара Ольга Слесарева, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов и заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков.

Интерес к событию продолжает расти. Если в 2016 году на старт вышли чуть более ста человек, то сегодня "Космический полумарафон" собирает тысячи участников со всей страны и из-за рубежа, формируя устойчивое беговое сообщество и привлекая туристов в регион.

"По количеству участников мы установили рекорд, - подчеркнул директор АНО "Волгамэн" Антон Сирота. - Соревнования посещают и зарубежные спортсмены: в этот раз приехали два автобуса с участниками из Казахстана".

Полумарафон в очередной раз подтвердил статус одного из ключевых спортивных событий Самары, объединяющего спорт, городскую среду и культурную повестку.