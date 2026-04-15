В Самаре открылся центр падела и сквоша

В Самаре в ТРК "LETOUT" открылся центр ракеточной культуры "Ракетклаб". Площадка общей площадью 1700 кв. м расположена на первом этаже корпуса С.

Ключевой акцент проекта - падел, который сейчас называют одним из главных спортивных трендов сезона. В центре уже открыты 4 падел-корта. В мае планируется запуск еще 3 сквош-кортов, а также площадок для пиклбола, бадминтона и настольного тенниса.

Проект стал единственным в городе пространством, где объединены падел и сквош. Инфраструктура также включает мужскую, женскую и VIP-раздевалки. Одновременно клуб может принимать до 28 игроков и зрителей в час.

Все корты соответствуют профессиональным стандартам и сертифицированы, что позволяет проводить соревнования федерального и международного уровня. В центре планируют организовывать как любительские, так и профессиональные турниры.

По словам представителей проекта, интерес к паделу в России растет стремительными темпами. Новый формат спорта сочетает динамичную игру и сравнительно невысокую нагрузку, что делает его доступным для широкой аудитории.

Оператор центра имеет более 15 лет опыта в сквоше, ранее работал со сборной Самарской области. Также у команды есть действующая площадка в Тольятти.

Центр расположен по адресу: Московское шоссе, 18-й км, 25.