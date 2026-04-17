ВТБ: более 4,5 тысяч участников зарегистрировались на "Космический полумарафон" в Самаре

На дистанцию XI "Космического полумарафона" в Самаре выйдут более 4,5 тысячи бегунов. Это рекордное количество участников за всю историю первого легкоатлетического старта региона — на 21% больше, чем в 2025 году. Среди них самыми активными участниками из других городов стали жители Москвы, Ульяновска, Бузулука, Казани и Оренбурга. Наибольшим интересом пользуются дистанции 3 и 10 км. Партнером масштабного забега выступает банк ВТБ.

"Космический полумарафон", партнером которого выступает ВТБ, — первый легкоатлетический старт сезона для региона. Для многих участников это возможность проверить свои силы, зарядиться энергией соревнований и активно провести время с близкими. Наша команда также будет участвовать в забеге — на старт выйдет около 70 сотрудников. Уверен, наш пример вдохновит еще больше людей заняться спортом", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

"Рост числа участников до 4,5 тысяч и закрытие слотов за неделю до старта — объективные маркеры того, что "Космический полумарафон" стал событием федерального масштаба. Люди все больше ценят качественные, семейные старты с проработанной атмосферой. В этом сезоне мы впервые дополнили медали участников отделяемыми значками "Я просто космос": медаль остается дома, а символ забега можно носить с собой каждый день. Это наш ответ запросу бегового сообщества — быть на связи с событием дольше, чем один день. Отдельно отмечу поддержку ВТБ: участие крупного банка позволяет делать старт доступнее, а тот факт, что десятки сотрудников ВТБ выходят на трассу, — лучший пример настоящего партнерства, а не формального спонсорства", — прокомментировал основатель "Космического полумарафона" и серии стартов "Волгамэн" Антон Сирота.

18 апреля, в преддверии полумарафона, в парке имени Ю. Гагарина пройдет "Космический фан-ран". Разминку перед забегом проведет известный российский марафонец Олег Григорьев. На финише фан-рана бегунов ждут подарки от спортивной команды ВТБ.

"Космический полумарафон" проводится при поддержке министерства спорта Самарской области, администрации города и Самарской областной федерации легкой атлетики. Организатор — АНО "Волгамэн". ВТБ выступает партнером мероприятия, разделяя ценности движения, доступности спорта и единения людей.