ВТБ: более 4,5 тысяч участников зарегистрировались на "Космический полумарафон" в Самаре

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На дистанцию XI "Космического полумарафона" в Самаре выйдут более 4,5 тысячи бегунов. Это рекордное количество участников за всю историю первого легкоатлетического старта региона — на 21% больше, чем в 2025 году. Среди них самыми активными участниками из других городов стали жители Москвы, Ульяновска, Бузулука, Казани и Оренбурга. Наибольшим интересом пользуются дистанции 3 и 10 км. Партнером масштабного забега выступает банк ВТБ.

"Космический полумарафон", партнером которого выступает ВТБ, — первый легкоатлетический старт сезона для региона. Для многих участников это возможность проверить свои силы, зарядиться энергией соревнований и активно провести время с близкими. Наша команда также будет участвовать в забеге — на старт выйдет около 70 сотрудников. Уверен, наш пример вдохновит еще больше людей заняться спортом", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

"Рост числа участников до 4,5 тысяч и закрытие слотов за неделю до старта — объективные маркеры того, что "Космический полумарафон" стал событием федерального масштаба. Люди все больше ценят качественные, семейные старты с проработанной атмосферой. В этом сезоне мы впервые дополнили медали участников отделяемыми значками "Я просто космос": медаль остается дома, а символ забега можно носить с собой каждый день. Это наш ответ запросу бегового сообщества — быть на связи с событием дольше, чем один день. Отдельно отмечу поддержку ВТБ: участие крупного банка позволяет делать старт доступнее, а тот факт, что десятки сотрудников ВТБ выходят на трассу, — лучший пример настоящего партнерства, а не формального спонсорства", — прокомментировал основатель "Космического полумарафона" и серии стартов "Волгамэн" Антон Сирота.

18 апреля, в преддверии полумарафона, в парке имени Ю. Гагарина пройдет "Космический фан-ран". Разминку перед забегом проведет известный российский марафонец Олег Григорьев. На финише фан-рана бегунов ждут подарки от спортивной команды ВТБ.

"Космический полумарафон" проводится при поддержке министерства спорта Самарской области, администрации города и Самарской областной федерации легкой атлетики. Организатор — АНО "Волгамэн". ВТБ выступает партнером мероприятия, разделяя ценности движения, доступности спорта и единения людей.

"Космический полумарафон" состоится в Самаре 19 апреля. Это первый массовый легкоатлетический старт этого сезона в Самарской области. В 2026 году он пройдет в 11-й раз. В прошлом году на старт вышли более 3,7 тыс. человек. По итогам 2025 года лучшее время полумарафона среди мужчин — 1 час 12 минут 10 секунд — показал Алексей Ширшов, среди женщин — 1 час 21 минута 4 секунды — Любовь Добровольская. Трасса проложена вдоль набережной Волги и историческому центру Самары. Регистрация открыта до 17 апреля на сайте RussiaRunning.

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

