"Транспорт будущего" открыл беговой сезон "космическим" стартом

Компания "Транспорт будущего" второй год подряд выступает официальным партнером фестиваля бега. 19 апреля в Самаре состоялся XI "Космический полумарафон", который традиционно открывает беговой сезон.

В этом году спортивное событие собрало рекордные 4800 участников из 46 регионов России. Атлеты вышли на дистанции от 300 и 600 метров для самых юных бегунов до полумарафона на 21,1 км, а также приняли участие в корпоративных забегах. Маршруты пролегали вдоль Волги, открывая участникам живописные виды старой Самары.

Все финишировавшие получили заслуженные медали — символ упорства, силы духа и стремления к цели.

На фестивале "Транспорт будущего" традиционно представил свой агродрон, который вызвал большой интерес у гостей. Посетителям экспозоны также вручали сувениры. Команда компании в составе 16 сотрудников успешно преодолела суммарно 75 километров, выйдя на дистанции 3, 5 и 10 км и вновь продемонстрировав корпоративный дух и единство.

Генеральный директор ООО "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров отметил: "Физическая активность способствует укреплению здоровья, повышению дисциплины и стрессоустойчивости, что напрямую влияет на продуктивность и качество работы. Такие инициативы формируют сплоченную команду, способную достигать амбициозных целей".