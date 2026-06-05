"Легкие деньги" обернулись для молодой девушки из Самарской области уголовным делом

В Кинеле в суд направлено дело о незаконной передаче банковской карты, которая использовалась в мошеннических целях, сообщила прокуратура Самарской области.

Следствие установило, что в ноябре 2024 г. 19-летняя местная жительница за вознаграждение в 5 тыс. руб. передала третьему лицу свою карту с паролем и sim-карту. Впоследствии эти данные использовались для мошенничества. По факту мошенничества ведется расследование.

Девушка полностью признала свою вину. Теперь дело рассмотрит мировой судья Кинельского района.