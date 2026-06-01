"СберПрайм Зелёный Марафон" в Самаре объединил более 7 тыс. участников

Более 7 тыс. человек приняли участие в ежегодном "СберПрайм Зелёный Марафон" в Самаре. Праздник спорта, семьи и добрых дел прошёл на набережной уже в 13-й раз и собрал бегунов разного возраста и подготовки.

К 185-летию банка организовали специальную акцию "Спасаем жизни детей вместе со Сбером". 185 рублей за каждый километр, который пробежали участники Зелёного марафона, перечислят на спасение детей с онкологией, сердечно-сосудистыми и другими критическими диагнозами. Эти средства через фонд "Вклад в будущее" направят в медицинские учреждения и центры по всей России — на лечение и покупку оборудования. Дополнительно каждый желающий мог внести пожертвование через терминалы и QR-коды прямо на площадке мероприятия.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"На протяжении многих лет Самарская набережная в конце мая становится настоящим центром спорта, добра и семейного настроения. Мы очень рады, что в Поволжье так любят бег: на старт вышли больше 3,4 тысяч участников. Каждый из них не только преодолел себя, но и помог другим. Благодаря собранным сегодня средствам и каждому километру дистанции мы сможем ещё сильнее поддержать тех, кто в этом особенно нуждается — это главная цель праздника-"марафона". Мы пишем его историю и движемся вперёд!"

Как и годом ранее, бегуны могли выбрать дистанцию на любой уровень: 4,2 км, 10 км для подготовленных спортсменов, а для юных участников — забег на 420 метров. Также прошли инклюзивные забеги, в которых могли принять участие все желающие независимо от физических возможностей.

Лидия Рогожинская, министр спорта Самарской области:

"Правительство Самарской области и губернатор Вячеслав Федорищев особое внимание уделяют тем национальным целям, которые ставит президент Владимир Путин. Одна из них — здоровье нации. Невозможно быть здоровым, не уделяя внимание спорту. Сложно создать условия для таких занятий, не имея социальных партнёров. Таким партнёром для нас является Сбер, инициативы, которые банк реализует в регионах нашей большой страны, в том числе в Самарской области".

Среди участников 13-го "Зелёного Марафона" в Самаре — Виталий Молодкин. Это уже пятый его забег. В день проведения спортивного праздника мужчине исполнился 71 год.

Виталий Молодкин, участник "СберПрайм Зеленый Марафон":

"Заниматься бегом я начал ещё в 1992 году. И на сегодняшний день стараюсь каждую неделю регулярно пробегать по 90–100 км. Так и готовлюсь к забегам. Для меня этот вид спорта — самопреодоление: сегодня ты лучше, чем вчера, а завра — лучше, чем сегодня, поэтому обязательно надо преодолевать какие-то препятствия, чтобы стать сильнее. Получаю огромное удовольствие, когда бегу — наслаждаюсь единством со всей окружающей природой, со всем миром. Это главное. Не рекорды, не секунды, не награды, а главное, что человек бежит и чувствует гармонию".

Главным цифровым помощником этого года стал ГигаЧат. В преддверии марафона в нём появилось специальное пространство "ЗОЖ". Оно помогало готовиться к забегам: давало персонализированные планы тренировок, советы по питанию и восстановлению. А после финиша ГигаЧат разбирал результаты, подсказывал упражнения для снятия нагрузки и помогал выстроить следующий тренировочный цикл.

"СберПрайм Зелёный марафон" — ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник. В 2026 году прошёл в 60 городах России, включая Хэйхэ (Китай) и Витебск (Беларусь). В Поволжье марафон состоялся в пяти городах: Волгоград, Оренбург, Пенза, Ульяновск и Самара.