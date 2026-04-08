Спортивный марафон "Единой России" объединит более миллиона человек

Партия дала старт мероприятиям "Силы России".

В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми. Среди нововведений этого года - добавление командных треков. Организаторы выбрали три ключевые номинации: "Лучшая спортивная студенческая команда России", "Лучшая спортивная трудовая команда России" и "Лучшая спортивная семейная команда России".

"Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. "Единая Россия" готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт легенд российского спорта. Каждый найдет занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО. К нашему спортивному движению уже присоединились более чем 1,3 миллионов человек. Уверены, очередной сезон марафона объединит еще больше участников", - отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Помимо командного зачета, каждые две недели организаторы будут поощрять лидеров личного рейтинга - самым активным участникам вручат коллекционные карточки с автографами известных спортсменов.

Неделю инклюзивного спорта организуют вместе с Паралимпийским комитетом и обществами глухих и слепых. Для удобства получения информации о тренировках реализована интеграция с приложением "Мой фитнес".

Ожидается, что в проекте примут участие более чем 400 организаций высшего образования.

"Нам очень приятно, что в этом году Всероссийский спортивный марафон "Сила России" расширился на студенчество и появилась отдельная номинация. Мы благодарны "Единой России" за это движение. Сегодня стартовали во всех университетах. Важно добиться того, чтобы сформировалась привычка: здоровый образ жизни - единственно верный", - отметила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Старт марафону в Новосибирске дал руководитель оргкомитета "Силы России", трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. Открытая тренировка с его участием в центральном парке объединила студентов 18 вузов, сборные профсоюзов и крупнейших предприятий.

"На наших бескрайних территориях, с нашей многосложной историей быть сильным намного выгоднее, чем слабым. Так легче справляться с жизненными вызовами. Занятия физкультурой позволяют общаться с людьми. Мы имеем возможность поговорить с гражданами, получить от них предложения в новую Народную программу партии. Сегодня здесь, перед большой аудиторией, стоят 14 человек, десять из которых - заслуженные мастера спорта. Каждый, кто пришел на встречу с ними, имеет возможность быть сопричастным. Надеюсь, многие ребята сделают свой выбор в пользу спорта", - сказал он.

В Московском авиационном институте разминку для студентов провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, в Московском автомобильно-дорожном университете - многократный чемпион мира по MMA, звезда шоу "Титаны" Александр Зарубин.

В Президентской академии перед молодежью выступили легендарный российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России Денис Лебедев и самбист, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов.

В Ленинградской области на стадионе "Авангард" олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова провела открытую тренировку для выборгских студентов. В Краснодарском крае мастер-класс дал первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту, заместитель атамана Кубанского казачьего войска Дмитрий Пирог.

"Для Самарской области участие в марафоне "Сила России" - особая честь и большая ответственность. Проект с каждым годом доказывает: спорт становится нормой жизни для людей разного возраста, состояния здоровья и уровня подготовки.

В дни марафона в Самаре ожидается целая серия ярких спортивных событий. Уже состоялся Детский областной турнир по быстрым и блиц-шахматам, приуроченный ко Дню космонавтики. А впереди - первенство Приволжского федерального округа по ката, первенство Самары по грэпплингу среди юниоров, первенство Самарской области среди юниоров по греко-римской борьбе, а также фиджитал-фестиваль "Движение к победе" и чемпионат Самарской области по спорту глухих по керлингу.

Для нового сезона мы отбираем площадки на свежем воздухе - в знаковых местах отдыха. Как показал прошлый опыт, наиболее массовыми и посещаемыми были зоны на набережных и в парках. Поэтому запланировали открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кекусинкай-каратэ, самбо, греко-римской борьбе, скандинавской ходьбе и йоге. Ждем всех, от профессионалов до семей с детьми и людей с инвалидностью. Будем рады видеть наших друзей из Ассоциации ветеранов СВО, участников специальной военной операции и членов их семей. Конечно, ждем кандидатов предварительного голосования, чтобы они тоже проявили себя. Вместе мы докажем, что "Сила России" - в единстве, здоровье и спортивном духе!" - отметил председатель Регионального совета сторонников "Единой России", руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов.

Напомним, за четыре предыдущих сезона участниками проекта "Сила России" стали более 1,3 млн человек, состоялось 27 тыс. мероприятий.

К участию приглашаются профессионалы, любители, ветераны СВО, люди с ОВЗ. Все тренировки и события бесплатны. Подробные условия опубликованы на официальном сайте проекта sila-rossii.er.ru.