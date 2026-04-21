"Тольяттиазот" принял участие в "Космическом полумарафоне"

Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в XI легкоатлетическом забеге "Космический полумарафон", который состоялся в Самаре. Событие объединило более 5 000 профессионалов и любителей из 13 стран.
Масштабное спортивное мероприятие прошло в рамках "Недели космоса" при содействии Министерства спорта Самарской области и Администрации г. о. Самара. Трасса традиционно проходила вдоль набережной Волги и по историческому центру столицы губернии.
Сборная команда АО "Тольяттиазот" в составе 38 человек приняла участие в забегах на всех основных дистанциях: 3, 5, 10 и 21,1 км. Совокупный километраж, преодоленный сотрудниками предприятия, составил почти 330 км. Особый акцент был сделан на корпоративной эстафете 5×3 км, где ТОАЗ выставил сразу две команды: мужскую и женскую.
Представители Компании продемонстрировали высокие результаты в ключевых дисциплинах соревнований. В корпоративной эстафете мужская сборная завоевала бронзовую медаль. В личном первенстве на дистанции 3 км пожарной службы аварийно-спасательных формирований Александр Александров занял второе место в мужском зачете.
Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":
"Выступление на "Космическом полумарафоне" стало для нашей команды не только проверкой физической выносливости, но и важным этапом укрепления корпоративного духа. Мы гордимся тем, что количество сотрудников, выбирающих активный образ жизни, ежегодно растет. Высокие результаты в соревнованиях различного уровня — это закономерный результат системной поддержки спорта на предприятии. Для "Тольяттиазота" развитие кадрового потенциала неразрывно связано с созданием условий для самореализации работников, в том числе в спорте, и мы продолжим масштабировать наше участие в крупнейших региональных и федеральных стартах".
