16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре состоялась церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО В Ширяево состоится "Лука Ультра трейл энд байк" В Самарской области в разгаре состязания Всероссийского марафона "Земля спорта" В Самарской области прошла Х "Гонка героев" Студенты Обшаровского колледжа прошли по тропе здоровья "Мы за ЗОЖ!"

Массовый спорт Спорт

В Самаре состоялась церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 2 июля, региональный центр тестирования ГТО Самарской области провел церемонию вручения знаков отличия участникам, успешно выполнившим нормативы комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает региональный минспорт. 

Среди награждаемых — школьники и взрослые, государственные служащие Самарской области и целые семейные команды, придерживающиеся здорового и активного образа жизни. Знаки вручила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Благодарственными письмами министерства были отмечены студенты — призеры всероссийского фестиваля ГТО среди студентов вузов.

Комплекс ГТО успешно реализуется в Самарской области с 2014 года. Этим летом в регионе в пятый раз проходит ежегодная областная физкультурно- спортивная акция "Лето в стиле ГТО", в ходе которой жители региона получают информацию о комплексе "Готов к труду и обороне", регистрируются на сайте ГТО и приступают к выполнению нормативов. А с 1 июля в Самаре в рамках городской акции "Самара в движении" выполнить испытания ГТО можно каждые субботу и воскресенье на площадке у стадиона в парке Гагарина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самаре прошли всероссийские соревнования по чирлидингу "Волжские просторы"

В Самаре прошли всероссийские соревнования по чирлидингу "Волжские просторы"

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2