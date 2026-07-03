В Самаре состоялась церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО

В четверг, 2 июля, региональный центр тестирования ГТО Самарской области провел церемонию вручения знаков отличия участникам, успешно выполнившим нормативы комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает региональный минспорт.
Среди награждаемых — школьники и взрослые, государственные служащие Самарской области и целые семейные команды, придерживающиеся здорового и активного образа жизни. Знаки вручила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Благодарственными письмами министерства были отмечены студенты — призеры всероссийского фестиваля ГТО среди студентов вузов.
Комплекс ГТО успешно реализуется в Самарской области с 2014 года. Этим летом в регионе в пятый раз проходит ежегодная областная физкультурно- спортивная акция "Лето в стиле ГТО", в ходе которой жители региона получают информацию о комплексе "Готов к труду и обороне", регистрируются на сайте ГТО и приступают к выполнению нормативов. А с 1 июля в Самаре в рамках городской акции "Самара в движении" выполнить испытания ГТО можно каждые субботу и воскресенье на площадке у стадиона в парке Гагарина.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.