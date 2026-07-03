В Самаре состоялась церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО

В четверг, 2 июля, региональный центр тестирования ГТО Самарской области провел церемонию вручения знаков отличия участникам, успешно выполнившим нормативы комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает региональный минспорт.

Среди награждаемых — школьники и взрослые, государственные служащие Самарской области и целые семейные команды, придерживающиеся здорового и активного образа жизни. Знаки вручила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Благодарственными письмами министерства были отмечены студенты — призеры всероссийского фестиваля ГТО среди студентов вузов.

Комплекс ГТО успешно реализуется в Самарской области с 2014 года. Этим летом в регионе в пятый раз проходит ежегодная областная физкультурно- спортивная акция "Лето в стиле ГТО", в ходе которой жители региона получают информацию о комплексе "Готов к труду и обороне", регистрируются на сайте ГТО и приступают к выполнению нормативов. А с 1 июля в Самаре в рамках городской акции "Самара в движении" выполнить испытания ГТО можно каждые субботу и воскресенье на площадке у стадиона в парке Гагарина.