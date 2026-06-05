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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн признан хост-оператором первого выбора для виртуальных операторов

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн — лидер по количеству виртуальных операторов мобильной связи (MVNO, включая схему Smart MVNO) на своей сети и хост-оператор первого выбора в России. Такой вывод содержится в исследовании ComNews Research, посвященном развитию российского рынка MVNO по итогам 2025 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Согласно исследованию, на инфраструктуре Билайна работает не менее 40 MVNO. Среди наиболее заметных проектов Билайна последних лет эксперты называют запуск "Альфа-Мобайл" в партнерстве с "Альфа-Банком", старт банковского оператора "Солидарность Мобайл", а также развитие сотрудничества с "Т-Мобайл".

Авторы исследования отмечают, что в 2025–2026 годах Билайн существенно усилил свои позиции, благодаря запуску нового формата Smart MVNO, который позволяет партнерам выводить на рынок собственные телеком-продукты в максимально короткие сроки и с минимальными инвестициями. В рамках этой модели Билайн берет на себя техническую и инфраструктурную составляющие проекта, включая работу сети, биллинг, SIM-карты и выполнение регуляторных требований — всё это позволяет партнерам сосредоточиться на развитии продукта и работе со своей аудиторией.

По мнению аналитиков ComNews Research, активность Билайна на рынке банковских MVNO, успешная реализация новых проектов и развитие технологической платформы позволяют говорить о компании как о хост-операторе первого выбора для новых виртуальных операторов.

Согласно исследованию, объем российского рынка MVNO по итогам 2025 года достиг 111 млрд рублей, а количество обслуживаемых виртуальными операторами SIM-карт превысило 40 млн. Авторы исследования отмечают высокий потенциал дальнейшего роста рынка и прогнозируют увеличение интереса к MVNO со стороны банков, компаний электронной коммерции и технологических экосистем.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

"Мы рассматриваем рынок MVNO как один из важных драйверов развития телеком-индустрии. Наша задача — предоставить партнерам не просто доступ к инфраструктуре, а полноценную платформу для быстрого запуска и масштабирования собственных цифровых сервисов. За последний год мы значительно расширили возможности для партнеров, запустили формат Smart MVNO и реализовали ряд крупных проектов вместе с ведущими игроками финансового рынка. Для нас высокая оценка со стороны отраслевых аналитиков — это подтверждение того, что выбранная стратегия отвечает потребностям рынка".

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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