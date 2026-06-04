Т2 и ДОМ.РФ договорились о развитии инновационных клиентских коммуникаций

Т2, российский оператор мобильной связи, и ПАО ДОМ.РФ и заключили соглашение о стратегическом взаимодействии в области коммуникационных сервисов. Достигнутые договоренности направлены на построение эффективной и безопасной технологической среды обмена данными в целях улучшения клиентского опыта. Быстрое, прозрачное и адресное информирование клиентов критически важно для проектов в жилищной сфере и ипотечном кредитовании.

Стороны организуют взаимодействие в сфере обеспечения СМС-рассылок, что позволит повысить скорость и качество информирования граждан о ключевых событиях, статусе услуг и сервисах. Кроме того, соглашение предполагает сотрудничество в области создания, тестирования и внедрения новых услуг для технологических целей и корпоративной связи с использованием инфраструктуры обеих компаний. Это позволит разработать инновационные сценарии обмена данными для внутренних бизнес-процессов.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Ранее мы наладили эффективное сотрудничество с ДОМ.РФ в использовании аналитики big gata для противодействия телефонному мошенничеству. Новый трек — это развитие коммуникаций с клиентами на базе новейших цифровых сервисов. Т2 делает заботу о клиенте частью всех направлений — продукта, сервиса, технического развития. Своевременное информирование, открытость и прозрачность коммуникации с клиентами — это основа клиентской лояльности. Уверены, что партнерство позволит нам строить знание наших аудиторий, предугадывать потребности пользователей, отвечать на их запрос и говорить с ними на одном языке".

Николай Козак, член правления, управляющий директор ДОМ.РФ:

"Сотрудничество с Т2 открывает новые возможности для цифровизации клиентского опыта. Внедрение современных каналов коммуникации позволяет оперативно и адресно взаимодействовать с аудиторией, что критически важно для проектов в жилищной сфере и ипотечном кредитовании".