Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает развивать VoLTE-роуминг в популярных туристических и деловых направлениях. Сегодня технология доступна клиентам компании на 23 зарубежных территориях и в 30 сетях международных операторов, что делает Т2 одним из лидеров телеком-рынка по охвату услуги. До конца 2026 года оператор планирует увеличить географию сервиса почти вдвое. Уже сейчас его преимуществами пользуются около 70 тысяч путешественников за рубежом.
Первая страна с поддержкой международного VoLTE появилась в сети Т2 в феврале 2022 года — тогда сервис заработал в США. Масштабное развитие технологии началось в 2025 году: всего за год компания подключила 18 зарубежных сетей в странах Азии, Европы, Северной и Центральной Америки. Сегодня технология доступна клиентам Т2 на 23 зарубежных территориях. Это делает компанию одним из лидеров по географии международного VoLTE-роуминга среди операторов "большой четверки".
Сегодня VoLTE-роуминг Т2 доступен в США, Австралии, Сингапуре, Китае, Вьетнаме, Макао, Швейцарии, Исландии, Пуэрто-Рико, Малайзии, Гондурасе, Швеции, Японии, Израиле, Испании, Гонконге, Тайване, Таиланде, Мексике, Черногории, Фиджи, Франции и Германии. В ряде стран технология работает сразу в нескольких сетях зарубежных операторов. На июнь текущего года таких партнерских сетей насчитывается 30. Т2 продолжит расширять географию международного VoLTE-роуминга и до конца 2026 года планирует подключить еще около 25 стран. В приоритете — популярные среди российских туристов направления.
Александр Власов, директор по развитию международных партнерств Т2:
"Т2 выстроила эксклюзивные отношения с роуминговыми партнерами, что позволяет нам обнулить стоимость звонков из-за рубежа домой, предлагать безлимитный интернет за границей на особых условиях или бесплатно, запустить роуминг 5G почти в полусотне стран и расширить географию VoLTE в беспрецедентно сжатые сроки. Это указывает на то, что лидерство в удобстве, доступности и технологичности роуминговых услуг принадлежит именно Т2, несмотря на альтернативные мнения в отрасли. Важно, что при этом Т2 сохраняет максимальную простоту, открытость и прозрачность своих условий для клиентов, честность в презентации своих достижений и высокие этические стандарты работы на рынке".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Ожидания клиентов всегда задавали вектор планомерного развития Т2. В вопросах расширения географии VoLTE-роуминга это позволило нам определить приоритетные направления и увеличить число партнерских сетей, чтобы каждый наш абонент — от туриста до делового путешественника — чувствовал себя уверенно во время заграничных поездок. Лидерство Т2 в этом сегменте дает нам возможность не просто создавать для них высокий уровень комфорта, но и первыми на отечественном рынке предлагать эксклюзивные опции".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.