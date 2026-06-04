T2 и Фонд "Сколково" внедрят ИИ в системы управления и мониторинга сети

Т2, российский оператор мобильной связи, и Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) договорились о совместных ИИ-проектах для эффективного управления сетью и катастрофоустойчивого мониторинга. Решения направлены на анализ состояния сети в режиме реального времени, предиктивную аналитику для обнаружения сбоев и автоматическое устранение инцидентов. Это повысит отказоустойчивость инфраструктуры Т2 и позволит внедрить механизмы смарт-управления сетью. Соглашение подписано на ПМЭФ-2026.
В фокусе соглашения — внедрение ИИ для повышения устойчивости технической инфраструктуры оператора. Стороны сосредоточатся на решениях для интеллектуальной автоматизации управления инцидентами. Она предполагает внедрение систем на базе предиктивной аналитики и детекции аномалий для раннего обнаружения сбоев. ИИ-решения позволят анализировать сеть в режиме реального времени, прогнозировать деградацию сервисов и предотвращать внештатные ситуации до их влияния на абонентов. Интеллектуальные системы мониторинга могут выполнять полный цикл управления инцидентом — от превентивного обнаружения до автоматического устранения аварийных ситуаций.
Меморандум охватывает другие сферы применения искусственного интеллекта для ключевых процессов телеком-компании. Это совместная разработка "Доверенного ИИ" для защиты критически важных систем и автоматизированного поиска уязвимостей в целях информационной безопасности. Еще одна область использования — клиентский сервис, где коммуникации могут быть автоматизированы с помощью мультимодальных цифровых сотрудников и 3D-аватаров на базе больших языковых моделей (LLM). Соглашение также предполагает внедрение мультиагентных систем и инструментов автоматизации технологических сценариев для ускорения бизнес-процессов в компании.
Антон Годовиков, генеральный директор Т2:
"Технологии ИИ проникают во все процессы компании — от кадровых операций, использования роботов в сервисе до управления сетью и клиентской базой. Мы осознаем все преимущества ИИ для скорости, оптимизации, бизнес-эффективности, но вместе с тем знаем все возможные риски его применения. Мы рады, что сотрудничество с Фондом "Сколково" как с центром компетенций в области ИИ-технологий позволит настроить сбалансированный подход к ним в самых разных бизнес-направлениях компании. При этом в фокусе работы — повышение отказоустойчивости сети с помощью ИИ, что критически важно для предоставления нашим клиентам высокого качества технического сервиса".
Сергей Перов, председатель правления Фонда "Сколково":
"Телекоммуникации — это критическая инфраструктура страны, и ее устойчивость сегодня напрямую зависит от зрелости отечественного искусственного интеллекта. Российские разработчики прошли путь от отдельных продуктов до технологий, готовых отвечать за работу сетей национального масштаба. Сколково в этой работе выступает интегратором — мы собираем вокруг задачи крупного заказчика сильнейшие отечественные команды, а доработку решений ведем совместно со Сколтехом. Партнерство с Т2 для нас — это про технологическую самостоятельность целой отрасли и про надежность связи для миллионов людей, построенную на собственных, а не импортных решениях".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.