16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
T2 и Фонд "Сколково" внедрят ИИ в системы управления и мониторинга сети ИИ-агенты для пассажиров: Сбер и "Аэрофлот" создадут умную экосистему ДОМ.РФ и Билайн договорились о сотрудничестве на ПМЭФ Успей за выгодой: Т2 дарит бесплатную связь до полугода до конца недели Сбер представил первый в России оптический вычислитель для задач ИИ

Транспорт и связь Экономика и бизнес

T2 и Фонд "Сколково" внедрят ИИ в системы управления и мониторинга сети

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т2, российский оператор мобильной связи, и Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) договорились о совместных ИИ-проектах для эффективного управления сетью и катастрофоустойчивого мониторинга. Решения направлены на анализ состояния сети в режиме реального времени, предиктивную аналитику для обнаружения сбоев и автоматическое устранение инцидентов. Это повысит отказоустойчивость инфраструктуры Т2 и позволит внедрить механизмы смарт-управления сетью. Соглашение подписано на ПМЭФ-2026.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

В фокусе соглашения — внедрение ИИ для повышения устойчивости технической инфраструктуры оператора. Стороны сосредоточатся на решениях для интеллектуальной автоматизации управления инцидентами. Она предполагает внедрение систем на базе предиктивной аналитики и детекции аномалий для раннего обнаружения сбоев. ИИ-решения позволят анализировать сеть в режиме реального времени, прогнозировать деградацию сервисов и предотвращать внештатные ситуации до их влияния на абонентов. Интеллектуальные системы мониторинга могут выполнять полный цикл управления инцидентом — от превентивного обнаружения до автоматического устранения аварийных ситуаций.

Меморандум охватывает другие сферы применения искусственного интеллекта для ключевых процессов телеком-компании. Это совместная разработка "Доверенного ИИ" для защиты критически важных систем и автоматизированного поиска уязвимостей в целях информационной безопасности. Еще одна область использования — клиентский сервис, где коммуникации могут быть автоматизированы с помощью мультимодальных цифровых сотрудников и 3D-аватаров на базе больших языковых моделей (LLM). Соглашение также предполагает внедрение мультиагентных систем и инструментов автоматизации технологических сценариев для ускорения бизнес-процессов в компании.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2:

"Технологии ИИ проникают во все процессы компании — от кадровых операций, использования роботов в сервисе до управления сетью и клиентской базой. Мы осознаем все преимущества ИИ для скорости, оптимизации, бизнес-эффективности, но вместе с тем знаем все возможные риски его применения. Мы рады, что сотрудничество с Фондом "Сколково" как с центром компетенций в области ИИ-технологий позволит настроить сбалансированный подход к ним в самых разных бизнес-направлениях компании. При этом в фокусе работы — повышение отказоустойчивости сети с помощью ИИ, что критически важно для предоставления нашим клиентам высокого качества технического сервиса".

Сергей Перов, председатель правления Фонда "Сколково":

"Телекоммуникации — это критическая инфраструктура страны, и ее устойчивость сегодня напрямую зависит от зрелости отечественного искусственного интеллекта. Российские разработчики прошли путь от отдельных продуктов до технологий, готовых отвечать за работу сетей национального масштаба. Сколково в этой работе выступает интегратором — мы собираем вокруг задачи крупного заказчика сильнейшие отечественные команды, а доработку решений ведем совместно со Сколтехом. Партнерство с Т2 для нас — это про технологическую самостоятельность целой отрасли и про надежность связи для миллионов людей, построенную на собственных, а не импортных решениях".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5