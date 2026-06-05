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ИТ Транспорт и связь

T2 и Локо-Банк обезопасят финансовые услуги при помощи ИИ

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, подписал соглашение с Локо-Банком. Стороны займутся разработкой и реализацией решений, в том числе с использованием искусственного интеллекта, для предоставления безопасных финансовых услуг клиентам компаний.

Фото: Shutterstock/ автор TippaPatt

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и заместитель председателя правления Локо-Банка Елена Портнягина на Петербургском международном экономическом форуме. В фокусе оператора — содействовать повышению уровня безопасности финансовых операций.

В первую очередь партнеры займутся внедрением информационно-аналитических решений, которые повысят уровень защищенности клиентов во время пользования финансовыми услугами. В планах — использовать накопленный опыт Т2 в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Банк рассматривает возможность использования технической инфраструктуры Т2, включая облачные решения, а также размещение собственного оборудования в ЦОДах оператора. В рамках такого взаимодействия Т2 будет готов обеспечивать необходимую инженерную среду, в том числе поддерживать требуемые климатические условия, бесперебойное функционирование оборудования и высокий уровень сетевой связности.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Объединив телеком-инфраструктуру и экспертизу в области финансового анализа, мы создадим интеллектуальные аналитические решения, способные в реальном времени выявлять аномалии и предотвращать мошеннические схемы. Наша главная задача — сформировать новый стандарт защищенности цифровых платежей для миллионов пользователей и повысить безопасность финансовых операций клиентов".

Елена Портнягина, заместитель председателя правления Локо-Банка:

"Сегодня безопасность и удобство цифровых сервисов становятся ключевыми ожиданиями клиентов. В партнерстве с оператором связи мы сосредоточимся на создании решений, которые сделают финансовые операции еще более защищенными и комфортными. Использование технологий искусственного интеллекта и современных аналитических инструментов позволит нам предотвращать риски в режиме реального времени и повышать доверие клиентов к цифровым финансовым услугам".

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