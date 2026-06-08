В Самаре хотят запустить речной экспресс

Мэрия Самары планирует выйти в региональное правительство с инициативой о запуске речного экспресса. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города.

В документе указано, что инициатива направлена на обеспечение связи с отдаленными городскими и пригородными "заречными" территориями. К реализации планируется привлечь средства вышестоящих бюджетов и инвесторов.

Проработкой проекта чиновники планируют заниматься в 2027-2028 годах. А вот сроки реализации будут зависеть от финансирования.

Также в Самаре уже несколько лет обсуждается легализация речных такси. Пассажиропоток оценивается в 300 тыс. человек в год.