В Самаре могут узаконить нелегальные речные такси

Пассажиропоток нелегальных речных такси в Самаре составляет около 300 тыс. человек в год. Для сравнения, показатель официальных перевозчиков - 640 тыс. человек. Такие данные были озвучены во вторник, 27 мая, на оперативном совещании регионального правительства.
Судя по словам чиновников, для решения проблемы нелегальных перевозок планируется изучить разные подходы. Например, глава правительства Михаил Смирнов сообщил, что ведется проработка вопроса о закрытии потребности пассажиров судами типа "МПКС" или "ОМ".
Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что необходимо поработать и в направлении узаконивания деятельности речных такси:
"Какие меры мы принимаем, чтобы их "обелить"? Именно регуляторные. Не со стороны правоохранительных органов, это не наша работа. Что мы делаем с этим рынком? Какую нормативку мы новую принимаем? Какие штрафы вводим или, наоборот, бонусы для того, чтобы они переходили в тот или иной бизнес? Это тоже большая часть работы, ее тоже нужно вести. Это тоже один из регуляторов".
Ответить на эти вопросы предстоит минтрансу, который завершает работу над разработкой концепции развития речных перевозок и должен летом представить ее с конкретными предложениями.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.