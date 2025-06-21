Авито Спецтехника и "Лемана ПРО" объявили о стратегическом сотрудничестве

Авито Спецтехника и компания "Лемана ПРО" на полях Петербургского международного экономического форума объявили о запуске сотрудничества, направленного на повышение доступности и удобства аренды строительной спецтехники для корпоративных клиентов ритейлера — строительных, подрядных и управляющих компаний. Это позволит автоматизировать и упростить процесс аренды, сделать его прозрачнее и удобнее как для заказчика, так и для исполнителя.

Партнерство призвано решить одну из ключевых проблем строительного сектора — поиск надежных исполнителей и организации аренды спецтехники. Заказчики тратят много времени и ресурсов на подбор подрядчиков, согласование условий, проверку контрагентов и организацию безопасных расчетов. Теперь же корпоративным клиентам "Лемана ПРО", которые ищут технику для решения своих задач, больше не нужно заниматься этим самостоятельно — сотрудники торговой сети уточнят всю необходимую информацию и оформят заказ через сервис Авито Спецтехника. После получения заявки платформа подберет подходящего исполнителя, выставит заказчику счет и проконтролирует выполнение заказа. Такой формат позволяет корпоративным клиентам получать доступ к новым заказчикам, а клиентам — к проверенным поставщикам и прозрачным условиям аренды.

Благодаря такой схеме взаимодействия каждая из сторон получает гарантии финансовой безопасности, так как все финансовые операции защищены. Полученная от заказчика сумма блокируется до завершения работ, что исключает риск потери средств или неоплаты оказанных услуг. В рамках партнерства с "Лемана ПРО" сервис Авито Спецтехника предоставляет наиболее востребованную технику для клиентов: кран-манипулятор, автокран, автовышка, гусеничный экскаватор, мини-экскаватор и экскаватор-погрузчик. Также сервис может подобрать нестандартную технику под запрос клиента.

Пилотный проект был запущен в Москве в начале 2025 года, по его результатам будет принято решение о дальнейшем масштабировании и запуске в других регионах, где наиболее высокий спрос на аренду спецтехники, в частности в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове, Поволжье и Казани.

"Рынок аренды спецтехники стремительно развивается. За 2024 год количество арендодателей на платформе Авито Спецтехника выросло на 15%. Ежедневно услугами сервиса интересуются свыше 120 тысяч пользователей, около 60% клиентов составляют юридические лица. В таких условиях сотрудничество с компанией "Лемана ПРО" становится логичным шагом для масштабирования и повышения доступности сервиса для сегмента МСП. Для Авито Спецтехники этот формат партнерства открывает доступ к тысячам новых компаний из разных отраслей, которым ежедневно нужны спецмашины для выполнения работ. Более того, мы можем предложить им не только широкий выбор техники — от строительной и дорожной до коммунальной и сельскохозяйственной, но и безопасные расчеты, прозрачные условия и контроль исполнения заказов. Наша цель — сделать аренду спецтехники простым и понятным процессом, улучшить взаимодействие между крупным и малым бизнесом и повысить эффективность отрасли", — отметил управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

"Мы стараемся комплексно подходить к закрытию потребностей и задач наших клиентов, стать для них тем "одним окном", где они могут получить не только товары, но и дополнительные услуги для своего бизнеса. Аренда строительной спецтехники — один из наиболее востребованных нашими заказчиками сервисов. При этом при сотрудничестве с нами партнеры получают очевидные преимущества: персональный подход и гибкость, экономию времени, надежных поставщиков, качественный и быстрый сервис. С момента запуска проект уже показал высокую эффективность: конверсия в заказы сегодня достигает 60%, что существенно выше среднерыночных показателей", — отметила Наталья Потамианос, исполнительный директор направления ПРО компании "Лемана ПРО".

О практической пользе, которую малому и среднему бизнесу приносит сотрудничество крупных компаний, эксперты Авито Спецтехники, "Лемана ПРО" и РСПП поговорили на паблик-токе в рамках ПМЭФ. В дискуссии приняли участие управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков, исполнительный директор направления ПРО компании "Лемана ПРО" Наталья Потамианос, исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, представитель МСП ООО "Матфей" Виктория Акимова и директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360" Илья Дудковский. Эксперты отметили, что такие партнёрства становятся ключевым инструментом для построения устойчивой и открытой бизнес-экосистемы, где малые и средние предприятия получают доступ к новым возможностям, а крупный бизнес — к гибкости, инновациям и расширению клиентской базы.

Особое внимание было уделено цифровизации и роли платформенных решений в упрощении взаимодействия между компаниями разного масштаба. На примере партнёрства Авито Спецтехники и "Лемана ПРО" было показано, как корпорации могут создавать инфраструктуру, которая делает рынок аренды спецтехники более прозрачным и доступным для небольших компаний. Такой формат позволяет малому бизнесу выйти на новых заказчиков без дополнительных затрат на маркетинг, сократить бюрократические барьеры и гарантировать своевременную оплату услуг. Кроме того, взаимодействие крупного и малого бизнеса способствуют развитию всей отрасли и экономики страны в целом. Подобные инициативы открывают путь к масштабированию практик эффективного партнёрства и формированию единых стандартов сервиса, выгодных всем участникам рынка.