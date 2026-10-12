Центр креативных индустрий Самарской области приглашает на выставку художника по текстилю Виктории Давыдовой

В четверг, 15 октября, в 17:00 в Центре креативных индустрий, работающего на площадке регионального центра "Мой бизнес", состоится открытие персональной выставки работ художника по текстилю Виктории Давыдовой. Выставка под названием "Счастье в шёлке" продлится до 30 октября, вход свободный.
"Поддержка креативных индустрий — одна из приоритетных задач нашей работы. Мы стремимся создать условия для развития талантливых местных художников и дизайнеров, предоставляя им площадки для самовыражения и демонстрации своего творчества, — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. — Открытие творческого пространства в Доме предпринимателя является важным шагом в этом направлении и подчеркивает значимость креативных индустрий, как части культурного и экономического развития региона".
Виктория Давыдова — художник по ткани с колоритным стилем, член Профессионального союза художников России, творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, участник выставок регионального и международного уровня.
Работая без предварительного эскиза, Виктория сразу переносит свои идеи на ткань. Такой подход требует максимальной концентрации и точности, поскольку на шёлке достаточно сложно передать тонкие, изящные линии и мелкий орнамент, а ошибку исправить невозможно. 14 лет художница оттачивает своё мастерство, пробуя новые техники, изобретая свои уникальные приёмы росписи.
На открытии все желающие смогут погрузиться в творческий процесс и попробовать свои силы в росписи на шёлке. Художник Виктория Давыдова презентует свои работы и пообщается с гостями выставки.
Представить свои работы в выставочном пространстве "ПромоАрт" Центра креативных индустрий могут как начинающие авторы, так и профессионалы. Принимаются различные форматы: живопись, фотография, дизайн, арт-объекты, панно, гравюры, постеры, предметы декоративно-прикладного искусства, визуальное и уличное искусство.
Резиденты получают до 14 дней бесплатной экспозиции, информационную поддержку проекта, возможность привлечь внимание к своему творчеству и найти новых зрителей.
Заявки принимаются по ссылке.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.