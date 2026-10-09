В Самарской области в рамках проекта "Школа ритейла" состоялась торгово-закупочная сессия для пострадавших производителей и селлеров

Министерство промышленности и торговли Самарской области провело специализированную торгово-закупочную сессию в рамках проекта "Школа ритейла". Главным акцентом мероприятия стала поддержка региональных производителей и селлеров, чья продукция пострадала в результате атак беспилотных летательных аппаратов на логистические склады маркетплейсов. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В рамках сессии представители крупнейших торговых сетей страны — "Магнит", X5 Group, "Ашан" и другие торговый сети — детально разъяснили самарским предпринимателям условия выхода на полки магазинов. Эксперты ритейла презентовали базовые требования к ассортименту, упаковке, маркировке, контролю качества и объемам поставляемой продукции.
Мероприятие предоставило пострадавшим компаниям возможность напрямую провести переговоры с представителями торговых сетей, менеджерами по закупкам и найти надежные физические каналы сбыта продукции в качестве альтернативы маркетплейсам. Для многих локальных селлеров участие в "Школе ритейла" стало шансом быстро диверсифицировать свой бизнес.
"Нашему бренду уже семь лет, мы производим натуральную, органическую косметику. Мы вошли в число пострадавших селлеров — потерь было достаточно много, поскольку в последнее время наши продажи были сосредоточены в основном на маркетплейсах. Но мы не теряем веры и оптимизма. Мы приехали на "Школу ритейла", чтобы детально познакомиться с требованиями торговых сетей, перенять технологии работы с крупным ритейлом и выйти на полки магазинов", — говорит основатель бренда натуральной органической косметики Наталья Тюленева.
По оценкам представителей торговых сетей, потребительский спрос на локальную продукцию устойчиво растет. Крупные ритейлеры ведут системную работу по оформлению специальных полок для местной продукции, выделяя ее навигационными указателями с логотипом "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", что привлекает внимание покупателей и ускоряет сбыт.
"Школа ритейла" реализуется минпромторгом Самарской области с 2019 года. Ее задача — дать местным производителям практические навыки продаж, предоставить детальные знания об условиях партнерства и помочь наладить прямые контакты с закупщиками.
"Для нас принципиально важно, чтобы самарские производители и региональные бренды были широко представлены на полках крупных магазинов как федерального, так и регионального значения. Проект "Школа ритейла" доказывает свою эффективность конкретными цифрами: за все время реализации участие в нем приняли более 350 предприятий региона, желающих поставлять товары в розничные сети. Сегодня в каждой крупной торговой сети в среднем представлено более 50 местных производителей, что составляет до 670 товарных позиций. Наша задача — последовательно увеличивать число самарских компаний на полках и сопровождать их на всех этапах выхода в торговые сети", — говорит первый заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Ильдар Галиев.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.