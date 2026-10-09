В Самарской области в рамках проекта "Школа ритейла" состоялась торгово-закупочная сессия для пострадавших производителей и селлеров

Министерство промышленности и торговли Самарской области провело специализированную торгово-закупочную сессию в рамках проекта "Школа ритейла". Главным акцентом мероприятия стала поддержка региональных производителей и селлеров, чья продукция пострадала в результате атак беспилотных летательных аппаратов на логистические склады маркетплейсов. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В рамках сессии представители крупнейших торговых сетей страны — "Магнит", X5 Group, "Ашан" и другие торговый сети — детально разъяснили самарским предпринимателям условия выхода на полки магазинов. Эксперты ритейла презентовали базовые требования к ассортименту, упаковке, маркировке, контролю качества и объемам поставляемой продукции.

Мероприятие предоставило пострадавшим компаниям возможность напрямую провести переговоры с представителями торговых сетей, менеджерами по закупкам и найти надежные физические каналы сбыта продукции в качестве альтернативы маркетплейсам. Для многих локальных селлеров участие в "Школе ритейла" стало шансом быстро диверсифицировать свой бизнес.

"Нашему бренду уже семь лет, мы производим натуральную, органическую косметику. Мы вошли в число пострадавших селлеров — потерь было достаточно много, поскольку в последнее время наши продажи были сосредоточены в основном на маркетплейсах. Но мы не теряем веры и оптимизма. Мы приехали на "Школу ритейла", чтобы детально познакомиться с требованиями торговых сетей, перенять технологии работы с крупным ритейлом и выйти на полки магазинов", — говорит основатель бренда натуральной органической косметики Наталья Тюленева.

По оценкам представителей торговых сетей, потребительский спрос на локальную продукцию устойчиво растет. Крупные ритейлеры ведут системную работу по оформлению специальных полок для местной продукции, выделяя ее навигационными указателями с логотипом "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", что привлекает внимание покупателей и ускоряет сбыт.

"Школа ритейла" реализуется минпромторгом Самарской области с 2019 года. Ее задача — дать местным производителям практические навыки продаж, предоставить детальные знания об условиях партнерства и помочь наладить прямые контакты с закупщиками.

"Для нас принципиально важно, чтобы самарские производители и региональные бренды были широко представлены на полках крупных магазинов как федерального, так и регионального значения. Проект "Школа ритейла" доказывает свою эффективность конкретными цифрами: за все время реализации участие в нем приняли более 350 предприятий региона, желающих поставлять товары в розничные сети. Сегодня в каждой крупной торговой сети в среднем представлено более 50 местных производителей, что составляет до 670 товарных позиций. Наша задача — последовательно увеличивать число самарских компаний на полках и сопровождать их на всех этапах выхода в торговые сети", — говорит первый заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Ильдар Галиев.