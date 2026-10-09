16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Шигонском районе обсудили внедрение цифровых инструментов в кадастровом учете В Самарской области в рамках проекта "Школа ритейла" состоялась торгово-закупочная сессия для пострадавших производителей и селлеров Бренды мармелада и настольных игр из Самарской области стали победителями конкурса "Знай наших" В Самарской области число самозанятых превысило 400 тысяч человек 70 дорог и мостов обновили в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Экономика и бизнес

В Самарской области в рамках проекта "Школа ритейла" состоялась торгово-закупочная сессия для пострадавших производителей и селлеров

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 145
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство промышленности и торговли Самарской области провело специализированную торгово-закупочную сессию в рамках проекта "Школа ритейла". Главным акцентом мероприятия стала поддержка региональных производителей и селлеров, чья продукция пострадала в результате атак беспилотных летательных аппаратов на логистические склады маркетплейсов. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

В рамках сессии представители крупнейших торговых сетей страны — "Магнит", X5 Group, "Ашан" и другие торговый сети — детально разъяснили самарским предпринимателям условия выхода на полки магазинов. Эксперты ритейла презентовали базовые требования к ассортименту, упаковке, маркировке, контролю качества и объемам поставляемой продукции.

Мероприятие предоставило пострадавшим компаниям возможность напрямую провести переговоры с представителями торговых сетей, менеджерами по закупкам и найти надежные физические каналы сбыта продукции в качестве альтернативы маркетплейсам. Для многих локальных селлеров участие в "Школе ритейла" стало шансом быстро диверсифицировать свой бизнес.

"Нашему бренду уже семь лет, мы производим натуральную, органическую косметику. Мы вошли в число пострадавших селлеров — потерь было достаточно много, поскольку в последнее время наши продажи были сосредоточены в основном на маркетплейсах. Но мы не теряем веры и оптимизма. Мы приехали на "Школу ритейла", чтобы детально познакомиться с требованиями торговых сетей, перенять технологии работы с крупным ритейлом и выйти на полки магазинов", — говорит основатель бренда натуральной органической косметики Наталья Тюленева.

По оценкам представителей торговых сетей, потребительский спрос на локальную продукцию устойчиво растет. Крупные ритейлеры ведут системную работу по оформлению специальных полок для местной продукции, выделяя ее навигационными указателями с логотипом "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", что привлекает внимание покупателей и ускоряет сбыт.

"Школа ритейла" реализуется минпромторгом Самарской области с 2019 года. Ее задача — дать местным производителям практические навыки продаж, предоставить детальные знания об условиях партнерства и помочь наладить прямые контакты с закупщиками.

"Для нас принципиально важно, чтобы самарские производители и региональные бренды были широко представлены на полках крупных магазинов как федерального, так и регионального значения. Проект "Школа ритейла" доказывает свою эффективность конкретными цифрами: за все время реализации участие в нем приняли более 350 предприятий региона, желающих поставлять товары в розничные сети. Сегодня в каждой крупной торговой сети в среднем представлено более 50 местных производителей, что составляет до 670 товарных позиций. Наша задача — последовательно увеличивать число самарских компаний на полках и сопровождать их на всех этапах выхода в торговые сети", — говорит первый заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Ильдар Галиев.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №31

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1