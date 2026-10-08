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Экономика и бизнес

Бережливые технологии помогли сельхозпредприятию Самарской области почти удвоить выпуск творога

КРАСНЫЙ ЯР. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Переработчик молока в Самарской области ООО "Молочный край" завершил внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда", который входит в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Фото: РЦК Самарской области

Компания расположена в Красноярском районе и специализируется на выпуске широкого ассортимента молочной продукции. Под брендами "Красава Фермерская" и "Коровушкин край" потребителям хорошо знакомы молоко, кисломолочные продукты, творожные изделия, йогурты, сливочные масла и спреды. Ежедневно с ферм региона на перерабатывающий завод поступает до 30 тонн свежего молока. Продукция поставляется в детские сады, школы, комбинаты школьного питания и розничные сети - не только в Самарской области, но и в соседних регионах, от Пензы до Челябинска.

Для внедрения бережливых технологий был выбран пилотный поток "Оптимизация процесса изготовления творога". Рабочая группа прошла обучение методикам бережливого производства. После диагностики процессов на эталонном участке фасовки творожного цеха применили ряд решений: модернизировали охлаждение творога и его маркировку, перепланировали участок фасовки, внедрили почасовой производственный анализ, стандартизированную работу и другие инструменты.

Благодаря сокращению времени охлаждения творога выработка на эталонном участке возросла на 182%. Освобождено 62% полезного пространства. На 21% сократилось время работы участка.

Директор ООО "Молочный край" Роман Муковнин отметил, что рассчитывал на повышение эффективности производственных процессов на пилотном потоке. В планах - тиражировать успешные практики на другие производственные потоки.

"Центр компетенций провел всестороннюю оценку этапов производства, и в результате были изменены виды и последовательность операций на производстве продукта. Рост производительности труда произошел не по причине увеличения нагрузки на персонал, а с точностью до наоборот: были разгружены "узкие" места, организован ритмичный цикл производства, проведена работа с запасами на всем операционном цикле. В результате работы и предприятие, и непосредственные сотрудники подразделения получили положительный результат. Мы хотим не просто работать быстрее, а работать эффективнее, используя каждый скрытый резерв. Экспертиза специалистов Регионального центра компетенций помогла нам оптимизировать процессы. За шесть месяцев мы добились серьезных результатов. Будем тиражировать этот опыт на другие участки", - рассказал он.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что федеральный проект "Производительность труда" ведет к росту эффективности на предприятиях, увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры. Сегодня в Самарской области 237 компаний внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект превысил 4 млрд рублей.

"Для региона это не просто инструмент оптимизации, а реальная возможность усилить конкурентоспособность предприятий, повысить качество продукции и обеспечить дальнейшее развитие промышленного потенциала. Бережливые технологии помогают сокращать издержки и создавать условия для устойчивого роста. Важно, что к проекту присоединяются компании из самых разных отраслей, от машиностроения и металлургии до пищевой промышленности и туризма. Это подтверждает универсальность бережливых инструментов и их востребованность в реальном секторе", - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в федеральном проекте бесплатное. Подробнее - на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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