Сбер: молодые россияне стали вдвое больше вкладывать в долгосрочные сбережения

За девять месяцев 2026 года россияне до 35 лет в два раза увеличили личные взносы в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ, подсчитали в фонде накануне конференции Сбера по инвестициям "Настоящее — будущее". Активнее всех откладывают вдолгую жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края. При этом молодёжь стала чаще подключаться к долгосрочным сбережениям.
С начала года россияне вложили 226 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. Это в 1,6 раза больше, чем год назад. Из них 130 млрд рублей составили личные взносы — деньги, на которые участники получают господдержку и налоговый вычет. Ещё 96 млрд рублей пришлось на заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Когда эти средства "разморозят" человек сможет сам выбирать срок их выплаты.
В январе — сентябре россияне заключили 3,3 млн договоров долгосрочных сбережений. Активнее всех копят вдолгую жители Москвы и Московской области: там открыли каждый седьмой (13%) ПДС-счёт. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), Краснодарский край (4%), Республика Башкортостан и Свердловская область (по 3% соответственно).
Ольга Изюмова, генеральный директор СберНПФ, партнёр СберИнвестиций:
"Позитивный опыт участников постепенно меняет структуру программы долгосрочных сбережений: в неё приходит всё больше молодых людей. Так, в этом году СберНПФ помог 2,6 млн россиян получить максимальные 36 тысяч рублей от государства за 2025 год — годом ранее таких участников было 666 тысяч. На этом фоне молодёжь стала активнее подключать программу: за январь — сентябрь клиенты до 35 лет открыли на 43% больше ПДС-счетов в СберНПФ, чем год назад. Люди готовы планировать финансы на 15 лет и дольше, если понимают правила игры. Важно сохранить это доверие и обеспечить стабильность основных параметров программы".
Благодаря программе долгосрочных сбережений россияне могут копить на образование детей, покупку недвижимости или формировать пенсионный капитал с господдержкой и налоговыми льготами. Заключить такой договор можно с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). При желании на ПДС-счёт можно перевести средства накопительной пенсии.
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