Сбер выдал 445,5 млрд руб. ипотеки в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года Сбер выдал ипотеку на 445,5 млрд руб., что стало абсолютным рекордом 2026 года. Столь резкий скачок во многом обусловлен завершением 30 сентября "Семейной ипотеки" по старым условиям.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка:

"Ажиотажный спрос на льготные программы вывел сентябрьские выдачи ипотеки на рекордный уровень — 445,5 млрд руб. Рост составил 65,8% к августу и 62,2% к сентябрю 2025 года. Сентябрь стал самым успешным месяцем 2026 года, значительно опередив предыдущие пики: июнь (346,4 млрд руб.) — почти на 100 млрд, а январь (313,5 млрд руб.) — более чем на 130 млрд рублей. Примечательно, что оба этих месяца также были отмечены повышенным интересом к "Семейной ипотеке".

На этом фоне по итогам сентября 2026 года структура выдач существенно изменилась в сторону новостроек. Доля первичного жилья составила 62% (+9,7 п. п. к августу), вторички — 16,2% (-8,8 п. п.), готовых загородных домов — 12,8% (+0,2 п. п.), а ИЖС — 7,0% (+0,3 п. п.)".

Распределение типов жилья в выдачах Сбера для топ-10 регионов в сентябре 2026 года: первичное и вторичное жильё, загородная недвижимость, нецелевой кредит под залог недвижимости. Загородная недвижимость включает в себя готовые загородные дома и ИЖС. Данные округлены до десятых и отсортированы по доле первичной недвижимости в общем объеме выдач по региону.

Новостройки снова бьют рекорды

В сентябре объём ипотечного кредитования на первичном рынке достиг 275,6 млрд руб., что стало абсолютным рекордом для новостроек в 2026 году. По сравнению с августом выдачи выросли почти вдвое (+96,4%), а в годовом выражении — на 52,9% относительно сентября 2025 года.

Ключевым драйвером спроса стала "Семейная ипотека". По оценкам аналитиков Домклик, 84% всех выдач на новостройки в сентябре прошло в рамках именно этой льготной программы.

По итогам сентября наиболее высокая доля выдач на покупку квартир в новостройках зафиксирована в республиках Мордовия (78,2%), Чувашия (76,2%), а также Санкт-Петербурге (74,1%). Среди крупных регионов также выделяются Москва и Новосибирская область (обе — по 69,7%).

Вторичный рынок: умеренный рост

На готовые квартиры объемы кредитования в сентябре составили 72,2 млрд руб., что на 7,3% больше, чем в августе, и в 1,6 раза выше показателей сентября 2025 года.

Хотя доля "вторички" в общей структуре выдач снизилась из-за краткосрочного и резкого перетока спроса в новостройки, сегмент готовых квартир продолжает демонстрировать устойчивый годовой рост (+57,6% год к году). Это подтверждает, что интерес к готовому жилью сохраняется на высоком уровне, особенно в регионах, где доля вторичного рынка исторически велика.

Как и раньше, регионами-лидерами по доле готовых квартир в общей структуре выдач стали регионы Дальнего Востока и Северо-Запада России: Архангельская область (41,7%), Камчатский край (38,2%), а также Новгородская и Кемеровская области (обе — по 26,2%).

Загородная недвижимость: удвоение показателей

Рост спроса на загородное жилье был обусловлен фактором завершения теплого сезона и ажиотажным интересом к льготным программам. Последний драйвер сыграл ключевую роль, в первую очередь, на рынке ИЖС. Совокупный объем выдач на покупку готовых домов и ИЖС достиг почти 89 млрд рублей.

Выдачи на покупку готовых загородных домов увеличились на 67,9% к августу, достигнув 57,1 млрд руб. Год к году сегмент показал впечатляющий рост более чем в два раза (+106,9%).

Выдачи ипотеки на строительство собственного дома (ИЖС) также выросли на 73,5% к предыдущему месяцу, составив 31,4 млрд руб. В годовом выражении рост составил 106,6%. Доля ИЖС в свою очередь стабилизировалась на уровне 7%.

В сентябре 2026 в топ-3 по доле сделок на покупку готовых загородных домов вошли Республика Калмыкия (47%), Оренбургская область (35,2%) и Республика Татарстан (24,2%). С небольшим отставанием от третьего места расположилась Республика Башкортостан с долей 21,8%.

Сравнительно высокий спрос на ИЖС был зафиксирован в Республике Бурятия (20,1% от общего объёма выдач), Республике Саха (Якутия) (16,9%) и Забайкальском крае (16,5%). Среди крупных регионов устойчивый интерес к сделкам с ИЖС наблюдался в Республике Башкортостан (13,4%) и Московской области (13,3%).

Как считали аналитики

С января 2025 года доля рынка в зависимости от продукта (первичное, вторичное, загородное жильё и нецелевой кредит под залог недвижимости) рассчитывается по объёмам выданных ипотечных кредитов, а не их количеству. В общие объёмы выдач включены и последующие выдачи (транши).