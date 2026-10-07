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Сбербанк первым получил лицензию цифрового депозитария

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк первым в России включён в реестр цифровых депозитариев Банка России. Учёт цифровой валюты будет осуществляться в строгом соответствии с законодательством РФ под надзором регулятора.

Статус цифрового депозитария даёт право вести учёт цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых такие активы учитываются.

Клиенты смогут проводить операции с криптовалютой в СберБанк Онлайн, СберИнвестициях и онлайн-банке СберБизнес. Отдельных приложений и новых точек входа не потребуется. Для людей это означает, что операции с цифровой валютой переходят в привычные банковские интерфейсы — с банковской идентификацией клиента, контролем операций и отчётностью.

Банк технически готов начать работу. Срок запуска зависит от вступления в силу подзаконных актов. Первые сделки банк проведёт для ограниченного круга клиентов, чтобы отладить процесс до массового запуска.

Гид потребителя

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