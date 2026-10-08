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Банки Финансы

Бизнес-Фест Сбера: главный акцент — устойчивость предпринимательства в эпоху перемен

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 октября в универсальном комплексе МТЛ-Арена (г. Самара, ул. Советской Армии, 253А) Сбер проведёт Бизнес-Фест — масштабное событие для предпринимателей, руководителей компаний и всех, кто заинтересован в устойчивом развитии своего дела. Главная тема форума — "Устойчивость бизнеса в эпоху перемен". Площадка станет точкой сборки практического опыта для тех, кто намерен не просто удержаться на плаву, но и укрепить позиции компании.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В программе — выступления экспертов и действующих предпринимателей, которые разберут ключевые составляющие устойчивости: где искать запас прочности и как его сохранить, как расти вопреки рыночным трендам, что позволяет лидеру удерживать курс и принимать взвешенные решения в новых реалиях. Отдельное внимание уделят вопросам доверия в команде, мотивации сотрудников и формированию цельного бренда, способного удерживать лояльность клиентов.

Каждую тему раскроют через реальные бизнес-кейсы и практические примеры — участники получат не только теоретическую базу, но и инструменты, которые можно применить сразу после форума.

Спикеры мероприятия:

  • Юлия Меньшова — автор и ведущая канала "Сама Меньшова", актриса, режиссёр;
  • Александр Умаров — CEO "Дринкит" Россия в Dodo Brands;
  • Наталья Козлова — основательница 4fresh;
  • Рашид Салюков — ресторатор, автор YouTube-канала "Между делом";
  • Игорь Стоянов — основатель салонов "Персона" и "Бьюти Парк". Визионер, лидер индустрии "Человек. Красота и Здоровье";
  • Илья Авербух — призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Сегодня бизнес работает в условиях, когда ориентиры меняются буквально каждую неделю. Устойчивость перестала быть абстрактным понятием — она стала практическим навыком. Бизнес-Фест Сбера — это возможность услышать тех, кто уже прошёл через сложные периоды и готов открыто говорить о своих решениях, ошибках и находках. Мы пригласили спикеров из разных сфер — от ресторанного бизнеса и ритейла до спорта и медиа, чтобы показать: устойчивость не зависит от отрасли, она зависит от людей, их готовности учиться и действовать. Участники получат конкретные инструменты, которые можно применить в своей компании уже завтра. Мы хотим быть партнёром для предпринимателей на каждом этапе: помогать знаниями, экспертизой, доступом к лучшим практикам. Уверена, что форум станет для многих отправной точкой для нового витка развития".

Регистрация открыта

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

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