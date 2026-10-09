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Сбер: в шесть раз выросли добровольные пожертвования россиян храмам и монастырям

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В шесть раз за последние три месяца увеличился объем добровольных пожертвований храмам и монастырям через цифровой сервис Сбера "Геопэй", который разрабатывается дочерней бизнес-группой Сбер2В. Такие результаты озвучили аналитики Сбер2В, сравнив количество транзакций во втором и третьем кварталах 2026 года.

Сервис "Геопэй" Сбер и Сбер2В совместно развивают направление с августа прошлого года. Функция позволяет в пару кликов сделать пожертвование, которое поступит напрямую на расчетный счет религиозной организации.

Поддержать храм или монастырь можно как во время личного посещения, так и дистанционно - например, при планировании паломнического или туристического маршрута. Технология делает процесс пожертвования максимально удобным, сохраняя прозрачность и адресность поступления благотворительных средств.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Поддержка храмов и монастырей - вклад в сохранение истории, культуры и духовных ценностей нашей страны. Для Сбера важно не просто поддерживать такие инициативы, а создавать сервисы, которые помогают людям совершать добрые дела. Многим россиянам небезразлична судьба православных святынь, и наша задача - сделать путь помощи удобным, понятным и доступным, не меняя самой сути традиции добровольных пожертвований".

Сервис "Геопэй" Сбер2В - один из двух совместных проектов Сбера и Русской православной церкви по развитию цифровых решений для добровольных пожертвований. С апреля этого года россияне также могут поддержать храмы с помощью QR-кода, размещенного на территории церкви. Сервис уже работает в 173 храмах страны, и его география продолжает расширяться.

На волне растущего внутреннего туризма и популярности паломнических направлений природные территории, музеи, а также храмы и монастыри становятся ключевыми центрами притяжения в российских регионах. Внедрение цифровых платежных решений Сбера делает посещение этих достопримечательностей и святынь более комфортным.

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