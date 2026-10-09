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"Ростелеком" обеспечил связью домашние матчи баскетбольного клуба "Самара" в Единой лиге ВТБ

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" выступил цифровым партнером баскетбольного клуба "Самара" (БК "Самара"), обеспечив интернет-инфраструктуру для проведения домашних матчей в рамках Единой лиги ВТБ. Провайдер организовал несколько выделенных каналов связи со скоростью 100 Мбит/с.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Технологические решения компании задействованы на ключевых участках: выделенная линия на судейском столе позволяет в режиме реального времени вести электронный протокол игры, а высокоскоростное соединение в зоне размещения передвижной телевизионной станции обеспечивает бесперебойное производство и трансляцию ТВ-сигнала. "Ростелеком" также организовал доступ в сеть для представителей СМИ, работающих на матчах.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Стабильность — это ключевой фактор успеха любых масштабных соревнований. Начиная с октября 2026 года и вплоть до финальных игр международного турнира в мае 2027-го "Ростелеком" взял на себя роль технологического партнера и будет предоставлять услуги связи на домашней арене баскетбольного клуба "Самара" во Дворце спорта имени Высоцкого".

Ольга Фирсова, директор по развитию БК "Самара":

"Игры в рамках Единой лиги ВТБ — это соревнования международного уровня, где каждая деталь имеет значение. Проведение матчей требует от нас безупречной организации, в том числе и в вопросах связи. С поддержкой "Ростелекома" мы уверены в стабильности всех цифровых процессов: от ведения электронного протокола до работы телеоператоров. Надежная инфраструктура провайдера позволяет нам соответствовать высоким стандартам лиги и предоставлять болельщикам качественный контент".

Провайдер предлагает компаниям Самарской области высокоскоростной интернет и другие цифровые услуги. Например, система "Видеонаблюдение для бизнеса" контролирует доступ на объект и анализирует происходящее на площадке, а "Wi-Fi с авторизацией" дает владельцам компаний дополнительные инструменты управления. В личном кабинете видна аналитика: статистика посещений, периоды пиковых нагрузок и средняя продолжительность сессий. Кроме того, страницу авторизации можно использовать как рекламную площадку для информирования об акциях и новостях.

Узнать подробнее об услугах для бизнеса можно на сайте "Ростелекома" или по телефону горячей линии 8 800 200 16 61.

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Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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