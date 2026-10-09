"Ростелеком" обеспечил связью домашние матчи баскетбольного клуба "Самара" в Единой лиге ВТБ

"Ростелеком" выступил цифровым партнером баскетбольного клуба "Самара" (БК "Самара"), обеспечив интернет-инфраструктуру для проведения домашних матчей в рамках Единой лиги ВТБ. Провайдер организовал несколько выделенных каналов связи со скоростью 100 Мбит/с.

Технологические решения компании задействованы на ключевых участках: выделенная линия на судейском столе позволяет в режиме реального времени вести электронный протокол игры, а высокоскоростное соединение в зоне размещения передвижной телевизионной станции обеспечивает бесперебойное производство и трансляцию ТВ-сигнала. "Ростелеком" также организовал доступ в сеть для представителей СМИ, работающих на матчах.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Стабильность — это ключевой фактор успеха любых масштабных соревнований. Начиная с октября 2026 года и вплоть до финальных игр международного турнира в мае 2027-го "Ростелеком" взял на себя роль технологического партнера и будет предоставлять услуги связи на домашней арене баскетбольного клуба "Самара" во Дворце спорта имени Высоцкого".

Ольга Фирсова, директор по развитию БК "Самара":

"Игры в рамках Единой лиги ВТБ — это соревнования международного уровня, где каждая деталь имеет значение. Проведение матчей требует от нас безупречной организации, в том числе и в вопросах связи. С поддержкой "Ростелекома" мы уверены в стабильности всех цифровых процессов: от ведения электронного протокола до работы телеоператоров. Надежная инфраструктура провайдера позволяет нам соответствовать высоким стандартам лиги и предоставлять болельщикам качественный контент".

Провайдер предлагает компаниям Самарской области высокоскоростной интернет и другие цифровые услуги. Например, система "Видеонаблюдение для бизнеса" контролирует доступ на объект и анализирует происходящее на площадке, а "Wi-Fi с авторизацией" дает владельцам компаний дополнительные инструменты управления. В личном кабинете видна аналитика: статистика посещений, периоды пиковых нагрузок и средняя продолжительность сессий. Кроме того, страницу авторизации можно использовать как рекламную площадку для информирования об акциях и новостях.

Узнать подробнее об услугах для бизнеса можно на сайте "Ростелекома" или по телефону горячей линии 8 800 200 16 61.