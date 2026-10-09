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Сбер выпустил коллекционные монеты к 185-летию банка

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер представил юбилейный проект коллекционных монет, посвящённых 185-летию банка. Серия из золота и серебра объединяет исторические символы и современный взгляд на развитие Сбера. Новый выпуск продолжает традицию памятных монет, посвящённых сберегательному делу в России и истории Сбербанка.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Концепция проекта получила название "Луч времени". Она отражает идею непрерывной связи поколений: от открытия первой сберегательной кассы в Санкт-Петербурге в 1841 году до современной экосистемы Сбера и технологических решений, которыми сегодня пользуются миллионы людей.

Главным символом монеты стал пеликан, кормящий птенцов. Этот образ связан с историей первой сберегательной кассы. Он использовался как эмблема Опекунского совета Воспитательного дома, при котором была открыта первая сберкасса, а позднее появился на первых сберегательных книжках. В геральдической традиции пеликан символизирует заботу, милосердие и опеку — ценности, которые легли в основу работы первых сберегательных учреждений.

На реверсе монеты изображено новое здание штаб-квартиры Сбера на Кутузовском проспекте в Москве. Его архитектура становится современным продолжением исторического символа. Образ пеликана переосмысляется через язык современной архитектуры. Рядом размещён актуальный логотип Сбера, отражающий развитие цифровой экосистемы и переход от традиционных финансовых сервисов к современным решениям.

При создании монет использованы сложные технологии монетного производства, многоуровневый эффект для изображения пеликана достигается за счет технологии высокого рельефа (Ultra High Relief). Фигура пеликана значительно выступает над поверхностью, приобретая скульптурную объемность. Контраст между рельефной фигурой и гильошированным фоном усиливает глубину изображения: пеликан словно "вылетает" из временного потока, становясь осязаемым символом истории.

Для проекта разработаны специальные варианты упаковки. Индивидуальный футляр "Конструктор" из оптического полимерного материала позволяет видеть обе стороны монеты и создаёт эффект её парения в пространстве. Лимитированная премиальная версия набора выполнена в деревянном футляре из бука с тиснением серебром и предназначена для коллекционного хранения.

Юбилейный выпуск может быть интересен как коллекционерам, так и тем, кто выбирает памятный подарок. Для коллекционеров он станет продолжением собраний, посвящённых юбилейным датам и истории сберегательного дела в России. Для тех, кто выбирает предмет, связанный с важной датой, ценность выпуска — в самой истории, которую он сохраняет. За 185 лет банк прошёл через разные этапы развития российской экономики и стал частью финансовой жизни нескольких поколений.

Сергей Широков, директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:

"Когда Сберу исполняется 185 лет, хочется сохранить это событие в предмете, который останется и после юбилея. Именно поэтому монета здесь особенно уместна. Она связана с конкретной датой, рассказывает о почти двухвековом опыте банка и со временем может стать частью личной или семейной коллекции. Такие вещи интересно хранить, рассматривать и передавать дальше — вместе с историей, которая за ними стоит".

Приобрести юбилейные монеты можно в офисах Сбера. Актуальная информация о наличии монет доступна на сайте банка. 

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