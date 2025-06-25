В Самаре автобусный маршрут 108В продлят до микрорайона Южный город-2 и увеличат количество автобусов. Такое решение было принято в ходе выездного совещания министра транспорта Самарской области в целях обеспечения транспортной доступности населения микрорайонов Южный город-1 и Южный город-2.
Сергей Карпов, депутат Губернской думы, председатель комитета по транспорту и дорогам Николай Лядин и глава м. р. Волжский Александр Шарков совместно с руководителями организаций перевозчиков и застройщиком ознакомились с транспортной инфраструктурой микрорайонов, перспективами развития жилых комплексов, проблемами и пожеланиями жителей.
На встрече присутствовали перевозчики, осуществляющие межмуниципальные перевозки по маршрутам № 401, 141, 108, 108В, 109к, 109д.
В части отработки жалоб по транспортной доступности микрорайонов с г. о. Самара по Южному шоссе (маршруты № 401 и № 141), перевозчику ООО "Вектор" поручено выполнять требования о выводе на линию 13 и 25 автобусов малого класса, в соответствии с реестром.
Генеральный директор ООО "УК "ЮГ-Сервис" доложил о растущей численности микрорайона Южный город-1 в связи с продолжающейся застройкой до 2036 года. Исходя из этих данных принято решение усилить транспортное обеспечение путем продления маршрута 108В до микрорайона Южный город-2, а также увеличение количества автобусов.На данный момент министерством совместно с перевозчиком рассматриваются варианты изменения маршрута и расписания.
Перевозчикам совместно с ООО "УК "ЮГ-Сервис" и администрацией м. р. Волжский рекомендовано создать рабочую группу, провести мониторинг пассажиропотоков и миграции населения между мкр. Южный город-1 и Южный город-2 с целью определения необходимости открытия муниципальных маршрутов.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.