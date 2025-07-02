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Власти Самары ужесточат требования к парковкам для микрорайона у телецентра

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правилах землепользования и застройки Самары собираются ввести новую зону. Это связано с решением о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой, в районе телецентра.

Фото: Александра Ламзина

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, новая зона будет носить название Ж-КРТ.1 (зона жилой застройки, в границах которой предусматривается КРТ). Для нее устанавливаются следующие параметры:

До 32 этажей: в районе самарского телецентра построят лес высоток До 32 этажей: в районе самарского телецентра построят лес высоток
Пока региональную градостроительную политику ставят на новые рельсы, в Самаре потихоньку продвигается реализация уже заключенных договоров комплексного развития территорий. Новый мэр Иван Носков утвердил проект планировки квартала в районе телецентра. Судя по нему, на месте старых домов вырастет лес многоэтажек высотой до 97 метров.
  • минимальные отступы от границ земельных участков, образуемых и (или) изменяемых в соответствии с документацией по планировке территории для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений — 0 метров, а в отношении земельных участков, являющихся смежными с ул. Тихвинской, ул. Гастелло и ул. 8-й Радиальной — 5 м;
  • предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений — 97,5 метра;
  • максимальный процент застройки — 99%, а в отношении земельных участков с минимальным отступом 5 м — 88%
  • минимальный уровень обеспеченности парковочными местами — одно машиноместо на 80 кв. м площади жилых помещений;
  • максимальный коэффициент плотности застройки, рассчитываемый как отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка (квартала) — 3,2.

Если сравнивать с параметрами, которые ранее устанавливали для квартала, то видно, что ужесточены требования по количеству парковочных мест. Изначально предполагалось, что парковки будут обустраивать из расчета одно машиноместо на 105 кв. м жилых помещений.

Эти и другие поправки в ПЗЗ, в том числе ограничивающие высотную застройку, вынесли на общественные обсуждения. Они продлятся до 15 июля. Оставить свои отзывы жители могут через онлайн-форму на сайте мэрии. По этой же ссылке доступны все материалы поправок. 

Что касается реализации проекта КРТ в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой, то мы уже публиковали некоторые подробности. Ожидается, что застройка стартует в 2030 году. Пока же застройщик занимается расселением жильцов аварийных домов, которые предстоит снести для последующего возведения высоток.

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

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