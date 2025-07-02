Власти Самары ужесточат требования к парковкам для микрорайона у телецентра

В правилах землепользования и застройки Самары собираются ввести новую зону. Это связано с решением о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой, в районе телецентра.
Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, новая зона будет носить название Ж-КРТ.1 (зона жилой застройки, в границах которой предусматривается КРТ). Для нее устанавливаются следующие параметры:
- минимальные отступы от границ земельных участков, образуемых и (или) изменяемых в соответствии с документацией по планировке территории для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений — 0 метров, а в отношении земельных участков, являющихся смежными с ул. Тихвинской, ул. Гастелло и ул. 8-й Радиальной — 5 м;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений — 97,5 метра;
- максимальный процент застройки — 99%, а в отношении земельных участков с минимальным отступом 5 м — 88%
- минимальный уровень обеспеченности парковочными местами — одно машиноместо на 80 кв. м площади жилых помещений;
- максимальный коэффициент плотности застройки, рассчитываемый как отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка (квартала) — 3,2.
Если сравнивать с параметрами, которые ранее устанавливали для квартала, то видно, что ужесточены требования по количеству парковочных мест. Изначально предполагалось, что парковки будут обустраивать из расчета одно машиноместо на 105 кв. м жилых помещений.
Эти и другие поправки в ПЗЗ, в том числе ограничивающие высотную застройку, вынесли на общественные обсуждения. Они продлятся до 15 июля. Оставить свои отзывы жители могут через онлайн-форму на сайте мэрии. По этой же ссылке доступны все материалы поправок.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.