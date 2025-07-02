Власти Самары ужесточат требования к парковкам для микрорайона у телецентра

В правилах землепользования и застройки Самары собираются ввести новую зону. Это связано с решением о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой, в районе телецентра.

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, новая зона будет носить название Ж-КРТ.1 (зона жилой застройки, в границах которой предусматривается КРТ). Для нее устанавливаются следующие параметры:

До 32 этажей: в районе самарского телецентра построят лес высоток Пока региональную градостроительную политику ставят на новые рельсы, в Самаре потихоньку продвигается реализация уже заключенных договоров комплексного развития территорий. Новый мэр Иван Носков утвердил проект планировки квартала в районе телецентра. Судя по нему, на месте старых домов вырастет лес многоэтажек высотой до 97 метров.

минимальные отступы от границ земельных участков, образуемых и (или) изменяемых в соответствии с документацией по планировке территории для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений — 0 метров, а в отношении земельных участков, являющихся смежными с ул. Тихвинской, ул. Гастелло и ул. 8-й Радиальной — 5 м;

предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений — 97,5 метра;

максимальный процент застройки — 99%, а в отношении земельных участков с минимальным отступом 5 м — 88%

минимальный уровень обеспеченности парковочными местами — одно машиноместо на 80 кв. м площади жилых помещений;

максимальный коэффициент плотности застройки, рассчитываемый как отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка (квартала) — 3,2.

Если сравнивать с параметрами, которые ранее устанавливали для квартала, то видно, что ужесточены требования по количеству парковочных мест. Изначально предполагалось, что парковки будут обустраивать из расчета одно машиноместо на 105 кв. м жилых помещений.

Эти и другие поправки в ПЗЗ, в том числе ограничивающие высотную застройку, вынесли на общественные обсуждения. Они продлятся до 15 июля. Оставить свои отзывы жители могут через онлайн-форму на сайте мэрии. По этой же ссылке доступны все материалы поправок.

Что касается реализации проекта КРТ в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой, то мы уже публиковали некоторые подробности. Ожидается, что застройка стартует в 2030 году. Пока же застройщик занимается расселением жильцов аварийных домов, которые предстоит снести для последующего возведения высоток.