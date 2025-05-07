В России становятся более популярными электрокары и гибридные авто

Россияне в 11 раз чаще стали покупать электрокары и гибридные автомобили, при этом 85% рынка приходится на китайские бренды. Цифры предоставлены по результатам совместного исследования ГК АВТОДОМ и ОТП Банка.

За последний год объем автокредитов, выданных для покупки электрических или гибридных авто, в России вырос в 11 раз. Лидер по спросу (в рамках автокредитования) — LiXiang, его стали приобретать в 18 раз чаще, чем годом ранее.

В целом, на китайские бренды приходится порядка 85% продаж авто из данной группы. При выборе электромобиля россияне стали обращать меньше внимания на экономичность. Ключевым мотивом покупки электрокаров становится экологический эффект от эксплуатации, а основным барьером по-прежнему является недостаточно развитая инфраструктура.

По оценкам ОТП Банка, электромобили и гибриды можно назвать сегодня одним из самых динамично растущих сегментов авторынка. Так, объем выданных автокредитов для их покупки вырос почти в 11 раз.

В топ наиболее востребованных у россиян брендов на данный момент вошли:

LiXiang (47%)

Voyah (24%)

Zeekr (11%)

Evolute (5%)

Tesla (5%)

Замыкают рейтинг электрокары и гибриды Nissan (3%), Avatr (2%), Volkswagen (2%), Skywell (0,9%), Audi (0,6%). В целом, на китайские бренды приходится порядка 85% продаж авто из данной группы. Среди наиболее популярных у россиян моделей на гибридной и электрической тяге: LiXiang L7 (23%), L9 (9,5%), L6 (9%), Voyah Free (21%), Zeekr 001 (8%), Nissan Leaf (4%), Evolute i-SPACE (3%), Tesla Model 3 (2,6%).

За последний год изменилась не только структура продаж, но и ключевые драйверы покупки таких авто. Согласно опросу, проведенному ГК АВТОДОМ в марте 2025 года, доля автовладельцев, которые приобретают электрокары из-за экологичности, за два года заметно выросла — с 27% до 39%. Число россиян, которые при покупке электрокара руководствовались возможностью сэкономить на топливе, наоборот, сократилась — примерно до 20% (32% ранее). Еще 29% (20% два года назад) — рассчитывают после покупки электромобиля сократить траты на сервисное обслуживание. 12% обращают внимание на тренды — выбирают популярные модели (вроде LiXiang и Zeekr), без привязки к типу двигателя.

Примерно 21% респондентов считают, что слабо развитая инфраструктура, в частности недостаточное количество зарядных станций, является основным сдерживающим фактором для покупки электромобиля. Для сравнения, в 2023 году доля опрошенных со схожим мнением была выше (28%). На фоне роста популярности внутреннего туризма увеличивается и число тех, кого настораживает возможность разрядки аккумулятора в дороге — примерно 29% опрошенных против 20% ранее. При этом владельцы электрокаров стали чаще выезжать на них за пределы своего населенного пункта. Так, 52% владельцев электрокаров используют их для коротких поездок по городу, например, на работу (58% ранее), а 44% (38% ранее) периодически выезжают на них в пригород, но не дальше 30–40 км.

По данным ОТП Банка, россияне чаще всего обращаются в дилерские центры для покупки электроавто в осенне-зимний период — 14% продаж фиксируется в октябре, 13,5% в сентябре и ноябре, 13% в декабре.

Что касается визитов в сервисные центры, согласно опросу ГК АВТОДОМ, самой распространенной причиной обращений владельцев электрокаров является ремонт электрики (26%), замена или починка батареи (24%), стандартный кузовной ремонт (13%). Самой редкой поломкой остается ремонт трансмиссии (7%).