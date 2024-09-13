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Транспорт Транспорт и связь

Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трамвайно-троллейбусное управление Самары объявило торги на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 71 односекционного трамвайного вагона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Фото: Волга Ньюс

В извещении уточняется, что закупка осуществляется у единственного поставщика — АО "Сбербанк Лизинг". Стоимость контракта составит 8,45 млрд рублей.

Поставить новые трамваи должны до 31 января 2025 года. Срок лизинга — 31 декабря 2028 г.

"Мероприятия по обновлению подвижного состава позволят повысить стандарты транспортного обслуживания населения, качество и комфорт пассажирских перевозок, снизить средний возраст подвижного состава и затраты на его ремонт, привлечь дополнительный объем пассажиров", — говорится в документах ТТУ.

Это уже вторая закупка трамваев для Самары за этот год. Ранее ТТУ заказало три трехсекционных трамвая "Витязь-М". Они должны поступить в город до конца января 2025 г.

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