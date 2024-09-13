Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

Трамвайно-троллейбусное управление Самары объявило торги на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 71 односекционного трамвайного вагона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
В извещении уточняется, что закупка осуществляется у единственного поставщика — АО "Сбербанк Лизинг". Стоимость контракта составит 8,45 млрд рублей.
Поставить новые трамваи должны до 31 января 2025 года. Срок лизинга — 31 декабря 2028 г.
"Мероприятия по обновлению подвижного состава позволят повысить стандарты транспортного обслуживания населения, качество и комфорт пассажирских перевозок, снизить средний возраст подвижного состава и затраты на его ремонт, привлечь дополнительный объем пассажиров", — говорится в документах ТТУ.
Это уже вторая закупка трамваев для Самары за этот год. Ранее ТТУ заказало три трехсекционных трамвая "Витязь-М". Они должны поступить в город до конца января 2025 г.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!