В Самару до конца января 2025 г. поступят 3 новых трамвая "Витязь - М"

МП "ТТУ" подвело итоги закупки, связанной с лизингом трех трехсекционных шестиосных трамвайных вагонов одностороннего движения 71-931М "Витязь-М".

Начальная цена закупки составляла 709,8 млн рублей. Контракт о финансовой аренде заключен с АО "Сбербанк Лизинг".

В документах к закупке отмечается, что срок передачи трамваев - до 31 января 2025 года, а срок лизинга составит 59 лизинговых периодов.