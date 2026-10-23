"Единым окном" для общения жителей по вопросам ЖКХ становится мессенджер МАХ

Информационные каналы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний в национальном мессенджере "Макс" созданы в рамках масштабной цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства в России для повышения прозрачности и оперативности взаимодействия с жителями. Они позволяют напрямую и своевременно доводить до потребителей важную информацию о работе коммунальной инфраструктуры (вода, тепло, электросети, газ).
Основные функции информационных каналов:
• Информирование о плановых работах. Организации публикуют сведения о сроках и характере ремонтных или профилактических работ, которые могут повлиять на предоставление коммунальных услуг.
• Уведомление об аварийных ситуациях. Информационные каналы дают возможность оперативно сообщать потребителям о возникших неполадках и ориентировочном времени их устранения.
• Сообщение об изменениях в тарифах. Жители сразу узнают о корректировках стоимости услуг.
• Повышение прозрачности работы организаций. Жители получают доступ к официальной и проверенной информации о деятельности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
Таким образом, с помощью официальных информационных каналов и созданных домовых чатов жители получают быстрый доступ к актуальной информации, возможность оперативно решать проблемы и участвовать в управлении домом.
Главная задача — обеспечить присутствие всех управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в мессенджере и подключение всех многоквартирных домов к официальным домовым чатам, а также обеспечить максимальное присутствие и активность жителей в домовых чатах и информационных каналах.
Для этого ведется работа по расширению функционала национального мессенджера и созданию удобных сервисов или чат-ботов для улучшения взаимодействия организаций и жителей. Платформа "Макс" задумана как многофункциональная экосистема. В будущем планируется глубокая интеграция с финансовыми инструментами, например, оплата услуг ЖКХ прямо в чате, а также с другими государственными сервисами.
Важно отметить, что использование мессенджера "Макс" является дополнительным, а не единственным способом связи. Закон сохраняет за гражданами право обращаться в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации через личный прием, телефонные звонки или письменные заявления.
Наиболее популярными и востребованными у жителей нашего региона являются информационные каналы крупных организаций: "Т Плюс", "РКС — Самара", "Самараэнерго", АО "Экология" Самара.
Как подписаться: откройте мессенджер MAX, в поиске введите название интересующей организации, нажмите "Подписаться" и настройте уровень уведомлений.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...