"Единым окном" для общения жителей по вопросам ЖКХ становится мессенджер МАХ

Информационные каналы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний в национальном мессенджере "Макс" созданы в рамках масштабной цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства в России для повышения прозрачности и оперативности взаимодействия с жителями. Они позволяют напрямую и своевременно доводить до потребителей важную информацию о работе коммунальной инфраструктуры (вода, тепло, электросети, газ).

Основные функции информационных каналов:

• Информирование о плановых работах. Организации публикуют сведения о сроках и характере ремонтных или профилактических работ, которые могут повлиять на предоставление коммунальных услуг.

• Уведомление об аварийных ситуациях. Информационные каналы дают возможность оперативно сообщать потребителям о возникших неполадках и ориентировочном времени их устранения.

• Сообщение об изменениях в тарифах. Жители сразу узнают о корректировках стоимости услуг.

• Повышение прозрачности работы организаций. Жители получают доступ к официальной и проверенной информации о деятельности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Таким образом, с помощью официальных информационных каналов и созданных домовых чатов жители получают быстрый доступ к актуальной информации, возможность оперативно решать проблемы и участвовать в управлении домом.

Главная задача — обеспечить присутствие всех управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в мессенджере и подключение всех многоквартирных домов к официальным домовым чатам, а также обеспечить максимальное присутствие и активность жителей в домовых чатах и информационных каналах.

Для этого ведется работа по расширению функционала национального мессенджера и созданию удобных сервисов или чат-ботов для улучшения взаимодействия организаций и жителей. Платформа "Макс" задумана как многофункциональная экосистема. В будущем планируется глубокая интеграция с финансовыми инструментами, например, оплата услуг ЖКХ прямо в чате, а также с другими государственными сервисами.

Важно отметить, что использование мессенджера "Макс" является дополнительным, а не единственным способом связи. Закон сохраняет за гражданами право обращаться в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации через личный прием, телефонные звонки или письменные заявления.

Наиболее популярными и востребованными у жителей нашего региона являются информационные каналы крупных организаций: "Т Плюс", "РКС — Самара", "Самараэнерго", АО "Экология" Самара.

Как подписаться: откройте мессенджер MAX, в поиске введите название интересующей организации, нажмите "Подписаться" и настройте уровень уведомлений.