МТС открыла для жителей Самарской области продажи iPhone Duo

МТС сообщает о том, что компания первой в России презентовала новый iPhone Duo, складной смартфон Apple, в своей розничной сети. Жители Самарской области уже могут оформить онлайн-заказ на новинку. Первые предзаказы iPhone Duo МТС планирует выдавать в ближайшее время.
Помимо iPhone Duo, в розничной сети МТС жителям Самарской области, уже доступны смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Покупатели могут выбрать подходящую модель или приобрести новинки в интернет-магазине.
В розничной сети МТС флагманские модели iPhone уже доступны по цене от 174 990 рублей за iPhone 18 Pro 256Gb до 499 990 рублей за складной Iphone Duo с объемом памяти 2TB.
"Первый складной смартфон Apple — одна из самых ожидаемых технологических новинок этого года. Выход устройства может придать новый импульс развитию сегмента складных смартфонов в целом. По итогам девяти месяцев 2026 года в России было продано 94 тысячи складных устройств на сумму 9,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 28% в штуках и на 23% в денежном выражении. МТС традиционно стремится оперативно представлять новые устройства на российском рынке электроники. Мы уже открыли предзаказ на iPhone Duo и планируем начать выдачу устройств в ближайшее время", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово