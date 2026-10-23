МТС открыла для жителей Самарской области продажи iPhone Duo

МТС сообщает о том, что компания первой в России презентовала новый iPhone Duo, складной смартфон Apple, в своей розничной сети. Жители Самарской области уже могут оформить онлайн-заказ на новинку. Первые предзаказы iPhone Duo МТС планирует выдавать в ближайшее время.

Помимо iPhone Duo, в розничной сети МТС жителям Самарской области, уже доступны смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Покупатели могут выбрать подходящую модель или приобрести новинки в интернет-магазине.

В розничной сети МТС флагманские модели iPhone уже доступны по цене от 174 990 рублей за iPhone 18 Pro 256Gb до 499 990 рублей за складной Iphone Duo с объемом памяти 2TB.

"Первый складной смартфон Apple — одна из самых ожидаемых технологических новинок этого года. Выход устройства может придать новый импульс развитию сегмента складных смартфонов в целом. По итогам девяти месяцев 2026 года в России было продано 94 тысячи складных устройств на сумму 9,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 28% в штуках и на 23% в денежном выражении. МТС традиционно стремится оперативно представлять новые устройства на российском рынке электроники. Мы уже открыли предзаказ на iPhone Duo и планируем начать выдачу устройств в ближайшее время", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.