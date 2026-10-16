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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Полезный тренд: самарцы выбирают осмысленное потребление "цифры"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правила гигиены сна становятся популярными среди жителей Приволжья. При этом они ищут комфортный для себя баланс между отказом от гаджетов и активной цифровой жизнью. Владельцы смартфонов смещают пик онлайн-активности на более раннее время — такой тренд проследили аналитики оператора Т2, изучив динамику трафика в регионах Приволжья.

Фото: нейросеть Chat GPT

Специалисты выяснили, что в ряде регионов за последние месяцы изменились привычные паттерны использования мобильного интернета. Если раньше пиковые значения фиксировались в диапазоне с 20:00 до 21:00, то сейчас они сместились в среднем на час раньше. Порядка двух часов без гаджетов — оптимальный срок для того, чтобы подготовиться ко сну.

В Т2 подчеркивают: речь идет не об отказе от гаджетов, а о более осмысленном их использовании. В повседневной жизни онлайн-платформы, экосистемы и приложения играют значительную роль для абонентов. Это доказывает тенденция к росту трафика, которая особенно заметна в крупных городах.

Так, в Ижевске за последние месяцы потребление данных увеличилось на 16,6%, а в Ульяновске — на 12%. Тройку замыкает Нижний Новгород с показателем роста 8,3%. Это говорит о том, что абоненты Т2 активно внедряют в свою жизнь всё новые цифровые привычки, но при этом стремятся к качественному балансу. При этом смартфон все чаще становится не препятствием к здоровому образу жизни, а его частью. Среди пользователей гаджетов растет популярность трекеров сна, питания и бега, спортивных дневников и порталов с домашними тренировками.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

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