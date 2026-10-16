Полезный тренд: самарцы выбирают осмысленное потребление "цифры"

Правила гигиены сна становятся популярными среди жителей Приволжья. При этом они ищут комфортный для себя баланс между отказом от гаджетов и активной цифровой жизнью. Владельцы смартфонов смещают пик онлайн-активности на более раннее время — такой тренд проследили аналитики оператора Т2, изучив динамику трафика в регионах Приволжья.

Специалисты выяснили, что в ряде регионов за последние месяцы изменились привычные паттерны использования мобильного интернета. Если раньше пиковые значения фиксировались в диапазоне с 20:00 до 21:00, то сейчас они сместились в среднем на час раньше. Порядка двух часов без гаджетов — оптимальный срок для того, чтобы подготовиться ко сну.

В Т2 подчеркивают: речь идет не об отказе от гаджетов, а о более осмысленном их использовании. В повседневной жизни онлайн-платформы, экосистемы и приложения играют значительную роль для абонентов. Это доказывает тенденция к росту трафика, которая особенно заметна в крупных городах.

Так, в Ижевске за последние месяцы потребление данных увеличилось на 16,6%, а в Ульяновске — на 12%. Тройку замыкает Нижний Новгород с показателем роста 8,3%. Это говорит о том, что абоненты Т2 активно внедряют в свою жизнь всё новые цифровые привычки, но при этом стремятся к качественному балансу. При этом смартфон все чаще становится не препятствием к здоровому образу жизни, а его частью. Среди пользователей гаджетов растет популярность трекеров сна, питания и бега, спортивных дневников и порталов с домашними тренировками.