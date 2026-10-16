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Молодежная политика Общество

Лучшие практики Самарской области в сфере профилактики экстремизма и терроризма рассмотрели на Приволжском форуме "Конструктив-2026" в Татарстане

КАЗАНЬ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани завершился Приволжский форум "Конструктив-2026", который объединил молодежь, экспертов и специалистов по профилактике деструктивного поведения. В этом году на участие в форуме было подано более 4 000 заявок из 24 регионов России. В течение четырех дней участники обсуждали вопросы информационной, психологической и идеологической безопасности, обменивались профессиональным опытом и разрабатывали подходы к организации профилактической работы.

Фото: предоставлено организаторами

В программу Форума вошли четыре направления, каждое из которых было ориентировано на свою аудиторию и задачи: "Конструктив.Познавай" — образовательная программа в очном и онлайн-форматах. Участники посещали лекции о цифровой и психологической безопасности, интернет-манипуляциях, финансовых рисках, профилактике экстремизма и способах поддержки человека в кризисной ситуации; "Конструктив.Действуй" — профессиональная программа для 80 специалистов из 14 регионов Приволжского федерального округа. В центре внимания были современные профилактические подходы, оценка рисков информационной среды и обмен практиками между представителями региональных кибердружин; "Конструктив.Неформат" — культурная и дискуссионная программа. Театральные постановки, кинопоказы, открытые микрофоны и встречи с экспертами позволили обсудить вопросы психологической и идеологической безопасности через искусство и живой диалог; "Росмолодежь.Гранты" — возможность для молодых людей получить поддержку на реализацию собственных инициатив.

Среди лучших практик в сфере профилактики экстремизма и терроризма на форуме рассмотрели опыт Самарской области, а именно были представлены: областная стажировочная площадка Центра профессионального образования Самарской области и Самарского отделения Национального центра помощи детям для активистов молодежных медиацентров СПО "Союз конструктивных медиа"; ежегодные курсы повышения квалификации "Противодействие идеологии экстремизма и терроризма" министерства образования Самарской области; проект "Безопасный университет", который реализуется сотрудниками Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма и заключается в правовом просвещении студенческой молодежи об актуальных угрозах и рисках вовлечения в деструктивную деятельность.

В состав региональной делегации, сформированной Министерством молодежной политики Самарской области, вошли представители Министерства науки и высшего образования Самарской области, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Приволжского государственного университета путей сообщения, Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина", Центра профессионального образования Самарской области, Самарского отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В закрытии Форума принял участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. "Мы видим, как растет профессиональное сообщество специалистов в сфере профилактики и насколько важно для них повышать качество своей работы. Форум "Конструктив" дает возможность делиться наработками, перенимать опыт коллег и находить новые решения. На итоговом совещании мы договорились доработать представленные предложения и адаптировать их под модельные практики профилактики деструктивного поведения среди молодежи. Важно, что эта работа продолжится и после завершения форума", — отметил он в своем выступлении.

Целями Приволжского окружного форума "Конструктив" являются развитие у молодых людей и специалистов, работающих в сферах государственной молодежной политики, образования и культуры, критического мышления, стрессоустойчивости, профессиональных навыков и компетенций в области противодействия вербовкам и манипуляциям информационной и идеологической безопасности, профилактики буллинга, радикализма, экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде, а также противодействия вовлечению молодежи в деструктивные сообщества.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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