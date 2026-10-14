Продажа смартфонов с поддержкой 5G выросла на 20% в Приволжье

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал рост спроса на смартфоны с поддержкой 5G на фоне запуска технологии в России. В регионах Приволжья, в том числе в Самарской области, такие устройства в среднем стали продаваться на 20% активнее в третьем квартале 2026 года по сравнению со вторым. В числе самых популярных марок — Xiaomi, Tecno, HONOR и realme.
Аналитики Т2 замечают рост интереса клиентов к смартфонам, которые поддерживают технологию 5G. Тенденцию связывают с запуском сети пятого поколения в ряде городов России этой осенью. При этом оператор Т2 намерен расширять географию присутствия услуги, в том числе на регионы Приволжья.
В третьем квартале 2026 года по отношению ко второму кварталу спрос на телефоны с поддержкой 5G вырос на 20% в среднем на территории регионов Приволжья. Самыми популярными брендами стали Xiaomi, Tecno, HONOR и realme.
Сеть 5G от оператора Т2 открывает для абонентов еще более высокие скорости соединения и устойчивый сигнал. Она позволяет загружать фильмы и тяжелые файлы за секунды, а в онлайн-играх обеспечивает мгновенный отклик. Сейчас технология доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске. Чтобы пользоваться 5G, абоненту нужно убедиться, что его устройство поддерживает сеть пятого поколения, соответствующий режим активирован в настройках, а также что он находится в зоне покрытия 5G.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Наши клиенты быстро реагируют на ключевые тренды телеком-рынка, и спрос на устройства с поддержкой технологии 5G еще раз подтверждает это. Как мобильный оператор мы своевременно отвечаем на этот запрос и оперативно расширяем линейку популярных устройств в собственных салонах. Мы ценим доверие клиентов и стремимся сделать все, чтобы современные технологии были доступны каждому".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово