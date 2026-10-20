DDoS-атаки стали мощнее

Хотя крупные компании и госсектор остаются под прицелом, статистика показывает растущий интерес атакующих к сегменту малого и среднего предпринимательства. Специалисты МегаФона проанализировали статистику DDoS-атак за девять месяцев 2026 года и два прошлых года: мощность инцидентов продолжает расти.
Аналитики операторского сервиса защиты от DDoS-атак сравнили статистику нескольких лет. Согласно данным, среднее количество атак за 9 месяцев снизилось на 65% год к году, при этом наибольшее сокращение зарегистрировано среди госсектора и компаний, работающих на рынке b2c — более чем в два раза в обоих сегментах. Среди b2b-компаний этот показатель составил 47%.
Несмотря на уменьшение числа, другие параметры продолжают расти. Максимальная емкость атаки по объему трафика (Gbps) на 46% выше показателя 2025 года. По скорости отправки пакетов (Kpps) рост составил 67%, а пиковое значение выросло с 72210 Kpps в 2025 году до нового рекорда — 94043 Kpps. Медианные показатели также увеличились: мощность на 30%, а скорость пакетов — на 41%.
Изменился и рекорд по длительности инцидентов. Если в 2024 году самая долгая атака была девять дней, а в 2025 году — трое суток, в 2026 году самая продолжительная — 7 суток. При этом "рабочим" днём — когда совершается больше всего атак — второй год подряд остается суббота, для сравнения — в 2024 году это был понедельник.
"Тенденция перехода от количества к качеству сохраняется. Злоумышленники делают ставку не на масштаб, а на изощрённость — активно используют комбинации разных параметров: смешивают типы трафика, варьируют уровни и временные профили атак, чтобы обойти защиту. И главным ускорителем здесь выступает ИИ: он автоматизирует разведку и поиск уязвимостей, в реальном времени адаптирует вредоносный код под реакции систем защиты и генерирует сложные, вариативные паттерны трафика — за счёт этого атаки становятся мощнее", — отметила руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности МегаФона Наталья Глинина.
По данным исследования МегаФона "Индекс кибербезопасности", в котором приняли участие более 400 российских компаний, DDoS‑атаки — самые частые угрозы, на их долю приходится 42%. Среди тех компаний, кто столкнулся с ними, 42% понесли убытки до миллиона рублей, а оставшиеся 58% — свыше миллиона.
Специалисты отмечают, что всё чаще злоумышленники выбирают целью малый и средний бизнес, так как уровень защиты в этом сегменте традиционно ниже, чем у крупных корпораций. Опасность заключается не только в остановке работы сервисов, но и в том, что вместе с DDoS-атакой могут внедрять вредоносное ПО для шифрования данных. Наличие защиты от этого должно стать базовым минимумом для любого предпринимателя, поэтому МегаФон включает этот сервис в услугу предоставления каналов связи.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово